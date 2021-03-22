Новости Ростова-на-Дону на 22 марта 2021: найдено тело пропавшей женщины, присоединение Ейска обсуждают в соцсетях

Главные события Ростова-на-Дону. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новости Ростова-на-Дону на 22 марта 2021: что случилось за сутки. «Комсомольская правда» публикует главные события донской столицы и Ростовской области.

Тело 39-летней женщины найдено в Ростовской области. Человека разыскивали почти два месяца: она пропала 30 января. В поисках участвовали полицейские и волонтеры. Теперь в причинах гибели женщины будут разбираться правоохранительные органы.

В микрорайоне Суворовском сделают пешеходный переход. Он расположится возле дома № 12/1 на переулке Белоусова. Власти уже договорились с застройщиком, что до конца марта будут установлены дорожные знаки, нанесена разметка.

В социальных сетях начали обсуждать присоединение города Ейска к Ростовской области. Инициаторы дискуссий утверждают, что такие разговоры якобы ведут местные депутаты. Одни жители считают, что в составе области в Ейске улучшится транспортная доступность. Кроме того, некоторые уверены, что в таком случае в городе снизятся тарифы на электричество и воду.

На следующей неделе тысячи ростовчан останутся без света. Электричество будут отключать в центре, Западном, Октябрьском и других районах. Ранее «Комсомольская правда» публиковала подробный график отключений.

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