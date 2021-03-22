Погода в Ростове-на-Дону на 22 марта 2021: морозы ожидаются в донской столице

Ночью может похолодать до минус двух градусов. Фото: Олег ЗОЛОТО

Погода в Ростове-на-Дону на 22 марта 2021 — публикуем прогноз. По данным ростовского гидрометцентра, день снова окажется холодным.

Ночью температура может снизиться до нуля — минус двух градусов. Днем потеплеет до плюс семи — плюс девяти градусов. Серьезных осадков в этот день не ожидается. Скорость ветра составит пять — десять метров в секунду.

В некоторых районах Ростовской области пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Днем — без существенных осадков. Ночью температура может достигать нуля — минус пяти градусов,при прояснениях — до минус восьми. Ночью и утром возможны гололед на дорогах и туман. Днем столбик термометра поднимется до плюс четырех — плюс девяти градусов, по югу — до плюс 13 градусов. Порывы ветра могут достигать пяти — десяти метров в секунду.