В Ростове-на-Дону водитель автобуса помог потерявшимся девочкам

Девчонки заболтались и проехали свою остановку. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Водитель автобуса №3 «Лесничество-ЖД вокзал» помог не потеряться детям. Две восьмилетние школьницы пропустили свою остановку. А водителю пришлось остановить работу на маршруте и вызвать полицию.

Для Алима Тупиева – день начинался, как обычно. Но в какой-то момент в районе Театральной площади к нему обратились пассажиры.

- Подошли и сказали, что в кресле плачет ребенок. На ближайшей остановке я прошел в салон и увидел двух девочек лет восьми, одна спала, а вторая действительно плакала, — рассказал "КП-Ростов-на-Дону" Алим Тупиев.

Он высадил пассажиров, позвонил в гараж и объяснил почему остановил движение транспортного средства.

Девочка была напугана. По ее словам, они пропустили остановку на Сельмаше. Их должна был встречать бабушка, но школьницы отвлеклись и остановку проехали, а когда опомнились, поняли, что находятся в незнакомом месте и забили тревогу.

Еще до вызова полиции, Алим, с разрешения девочек, изучил содержимое их школьных рюкзаков, в надежде найти координаты родителей. Телефонов, такого привычного в наше время атрибута, в том числе и школьников, у юных пассажирок не оказалось.

- Так можно было бы родителям позвонить, они бы приехали и забрали своих детей, — говорит Алим. - Но раз никаких контактов нет, а сами девочки испуганы и толком не могут объяснить, где живут и как позвонить родителям, я вызвал «02». В итоге все разрешилось благополучно.

Алим, конечно, свой поступок считает самым обыкновенным. Действовал по инструкции. Решение принимал быстро. Только вот признается, все чаще приходится слышать в адрес водителей негатив. А оптимизма в работе он не прибавляет.

ВНИМАНИЕ!

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Viber, «ВКонтакте» и следите за новостями.

Добавьте «КП - Ростов-на-Дону» в основные источники в Яндекс.Новостях и в избранное на сервисе Google Новости.

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.