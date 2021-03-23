Как псевдомедицинские центры наживаются на доверчивых ростовчанах

Врачи говорят, что важно следить за своим здоровьем. Фото: Евгения ГУСЕВА

Предприимчивость некоторых ушлых предпринимателей вызывала бы восхищение, если бы не била по карману уязвимых ростовчан, и в первую очередь пенсионеров. В последнее время активизировались частные лжемедицинские центры, предлагающие якобы бесплатную диагностику всего организма.

БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ СТОЯТ 1000 РУБЛЕЙ

Жителей донской столицы буквально завалили рекламными извещениями частного центра, который под прикрытием бесплатной диспансеризации населения продает свои услуги.

На буклетах компании, предлагающей «бесплатные» социальные программы, настораживает сноска мелким шрифтом: «Оплачиваются расходные материалы 1000 рублей».

- Расходные материалы — это реагенты для обработки оборудования, бахилы, простыни. Мы бесплатно оказываем услугу обследования всего организма, оплата производится только за расходники, - пояснили корреспонденту "КП - Ростов-на-Дону" в регистратуре самого центра.

Рекламный буклет обещает бесплатную электромагнитную томографию всего организма с консультацией специалистов. Так ли это, продолжаем выяснять в телефонном разговоре.

- В день обращения вы получаете на руки распечатки исследований с графическим изображением внутренних органов, позвоночника, имеющихся протрузий и грыж, - козыряют терминами и сыплют обещаниями все те же сотрудники регистратуры.

НА КУШЕТКЕ СТОЯЛ КРОШЕЧНЫЙ АППАРАТ

Корреспондент «КП — Ростов-на-Дону» записалась на прием и узналп, какие именно обследования стоят за громкими обещаниями медиков-коммерсантов.

Офис так называемого медицинского центра находится на первом этаже многоквартирного дома. С порога настораживает отсутствие вывески. Дверь и окна просто обклеены пленкой с названием организации и списком услуг, - минимально затрачено на архитектурные изыски, максимально быстро можно покинуть здание в случае необходимости.

Сам офис небольшой, но чистый: аккуратный ремонт, в холле мягкая мебель и кулер с водой. В регистратуре у меня не требовали никаких документов и попросили подождать на диване. В это время для посетителей как-то символично включили фильм «Бриллиантовая рука».

Когда же меня пригласили в кабинет врача, я едва сдержала смех. На кушетке стоял крошечный пластиковый аппарат: вряд ли он вообще способен на какую-либо диагностику. Врач попросила предъявить паспорт и оплатить 1000 рублей. Я не спешила расставаться с деньгами и стала расспрашивать, что входит в диспансеризацию.

"В ПОЛИКЛИНИКЕ ВЫ ТАКОГО НЕ ПОЛУЧИТЕ!"

- Мы проводим резонансно-частотную диагностику всего организма: головной мозг, позвоночник, суставы, малый таз, желудочно-кишечный тракт, артериальное и венозное кровообращение организма. В поликлинике вы такого не получите: лишь стандартный прием терапевта и анализы, даже УЗИ сейчас делают платно, - убеждает меня врач, вероятно задавшийся целью продать сомнительные услуги.

Я поглядываю на беспроводной чудо-аппарат и говорю, что рассчитывала на магнитно-резонансное сканирование или компьютерную томографию. Девушка в медицинском одеянии уверяет, что резонансно-частотная диагностика — это даже лучше, без облучения и дает более полную картину.

Почувствовав себя на рынке, а не в медицинском учреждении, я ретировалась. В коридоре столкнулась с покидающим частное заведение пенсионером. Он, признался, что почуял неладное и отказался от услуг.

ОФИЦИАЛЬНО

Диспансеризация - бесплатно

- Диспансеризация бесплатна для всех граждан. Однако каждый год она проводится для жителей определенных годов рождения. В 2021 году проходят жители, родившиеся в 2003, 2000, 1997, 1994, 1991, 1988, 1985, 1982, а также граждане старше 40 лет. Необходимо обратиться к своему участковому врачу в поликлинике по месту прикрепления, и врач все объяснит, - сообщают в Управлении здравоохранения Ростова-на-Дону. - Пройти диспансеризацию можно в любом медицинском учреждении, которое имеет лицензию. КСТАТИ

Не ленитесь - изучайте и сравнивайте

Поможет сэкономить ваше время и деньги проверка, есть ли у выбранного вами медицинского центра лицензия. Это можно сделать на сайте Росздравнадзора. Полезно также заглянуть и на сайт самого медицинского учреждения.

К слову, страница известного нам оздоровительного центра содержит ошибки, причем не только орфографические, но даже в названии самого учреждения. Очевидно, что при создании сайта были скопированы данные другой медорганизаци.

И наконец, при выборе услуги, не поленитесь - сравните цены. Как выяснилось, заявленная оздоровительны центром резонансно-частотная диагностика стоит от 350 рублей в Ростове-на-Дону, так что тысяча рублей на расходные материалы покрывает все расходы с лихвой.

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