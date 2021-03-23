Новости Ростова-на-Дону на 23 марта 2021: тело таганрожца нашли на Эльбрусе, ипподром не признали объектом культурного наследия

Ипподром не признали объектом культурного наследия. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новости Ростова-на-Дону на 23 марта 2021: что случилось за сутки. «КП-Ростов» рассказывает главные события донской столицы и области.

Турист из Таганрога погиб при восхождении на Эльбрусе. Накануне руководитель группы сообщил в МЧС, что один из участников, 38-летний мужчина, перестал выходить на связь. После этого спасатели начали прочесывать местность. В ходе операции они нашли тело туриста. Что стало причиной смерти, пока неизвестно.

С 5 апреля рабочие начнут ремонтировать тротуар на улице Оганова. По словам сити-менеджера Алексея Логвиненко, это не повлияет на дорожное движение. В ближайшее время проезд на Оганова ограничивать не будут. При этом работы на проезжей части начнутся только летом.

Ростовский ипподром не признали объектом культурного наследия. По данным источника «КП», эксперты посчитали, что здание построено недавно, а потому никакой исторической ценности не имеет. Общественники не согласились с таким решением комитета по охране объектов культурного наследия. Они намерены обратиться в суд.

25 и 26 марта в нескольких районах Ростова будут отключать холодную воду. Связаны неудобства с плановыми работами. Рабочие проведут переврезку водопровода на улице Малиновского. Ранее «КП» публиковала подробный график отключений.

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