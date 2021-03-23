Погода в Ростове-на-Дону на 23 марта 2021: дождь и снег надвигаются на город

Дождь и мокрый снег прогнозируют в Ростове. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Ростове-на-Дону на 23 марта 2021 — публикуем прогноз. По данным ростовского гидрометцентра, погода в донской столице изменится.

Ночью 23 марта температура составит ноль — плюс два градуса. В городе пройдет дождь с мокрым снегом. Днем столбик термометра может достигать плюс четыре — плюс шесть градусов. Скорость ветра — 6 — 11 метров в секунду.

В большинстве районов области утром пройдут дождь и мокрый снег. Утром и днем осадки будут сильными. Местами прогнозируется налипание снега на проводах и деревьях. Ночью и утром ожидается туман. Ночью температура воздуха — минус один — плюс четыре градуса, днем — ноль — плюс пять градусов. Скорость ветра может достигать 6 — 11 метров в секунду. Возможны порывы до 15 — 17 метров в секунду.