Слухи о тик-токерах, разоривших ради хайпа кладбище под Ростовом, не подтверждаются

Информация о разгромленных могилах появилась в сети. Фото: ГОШЕВ Игорь

В Сети появилось видео разрушенных могил. Автор ролика утверждает, что в Ростовской области вандалы разнесли несколько памятников на одном из местных кладбищ.

По словам женщины, она приехала в поселок Красный, который входит в состав Щепкинского сельского поселения. Телеграм-каналу "Плохие новости 18+" она рассказала, что памятники, как минимум, на десятке могил были вырваны с корнем и от некоторых из них откололись куски мрамора. Вандалы испортили также ограды и кресты. Женщина предположила, что это может быть дело рук тик-токеров, которые могли сотворить такое ради хайпа.

- Люди не знают, на какие деньги им восстанавливать памятники, многие отдали за них последние копейки, - рассказала в сети дончанка.

"КП-Ростов-на-Дону" обратилась по поводу случившегося в администрацию Аксайского района. Там оперативно не смогли подтвердить данную информацию. Обращений по поводу разрушенных надгробий от местных жителей к ним пока не поступало.

Также в этом деле сейчас разбираются сотрудники правоохранительных органов.

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