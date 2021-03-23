Названы топ-вакансий в Ростове-на-Дону, где обещают зарплату от ста тысяч рублей и больше

Эксперты составили рейтинг самых высокооплачиваемых профессий в Ростове-на-Дону Фото: Елена АКИМОВА

Аналитики сайта, предназначенного для поиска работников и вакансий, проанализировали рынок труда в Ростове-на-Дону. Специалисты озвучили самые высокооплачиваемые вакансии.

Так, топ возглавили следующие профессии: разработчик компьютерных программ высокого уровня - Senior Java developer. По данным сайта, уровень средней зарплаты составляет 148 282 рублей.

На втором месте - Java-разработчик компьютерных программ с зарплатой 146 142 рублей, а на третьем - Java-developer (тоже что-то похожее) с зарплатой 139 860 рублей.

На четвертом месте – ближе к народу - водитель бензовоза окладом в 92 699, на пятом- водитель маршрутного такси с зарплатой 86 167 рублей. А замыкает десятку лидеров по наиболее оплачиваемым профессиям вакансия токарь–карусельщик с окладом 77 625 рублей.

А вот рейтинг самых востребованных в Ростове возглавляет вакансия «продавец-кассир». На втором месте по популярности специалист по миграционному учету, на третьем – подсобники-разнорабочие. Замыкает этот топ-10 вакансия старший мастер.

Также эксперты назвали средние зарплаты в различных сферах. В агентствах по недвижимости, в среднем, в месяц зарабатывают 59 341 рубль, в сфере автотранспорта – 50 879, а в страховании – 46557 рублей.

Самые высокие зарплаты, по данным аналитиков, были у ростовчан в июле прошлого года. Оплата на тот момент, под данным сайте труд.com, составляла почти 42 тысячи рублей. С того момента эта цифра только уменьшалась. Сейчас же средняя зарплата в донской столице – 36 тысяч 109 рублей.

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