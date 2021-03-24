Новости в Ростове-на-Дону на 24 марта 2021: задержана владелица главного поставщика лекарств для донского Минздрава

Фирма "Фармация" является одним из основных поставщиков донского Минздрава. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новости в Ростове-на-Дону на 24 марта 2021: что случилось за сутки. «КП-Ростов» рассказывает о главных событиях, которые случились в донской столице и области.

В Москве предпринимательницу Евгению Шпигель задержали по делу губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Напомним, Белозерцева подозревают в получении взятки. По данным следствия, Евгения Шпигель и ее муж Борис Шпигель передали губернатору более 31 миллиона рублей. За это глава области обещал конкурентные преимущества компании «Битэк», которая принадлежит супругам. Известно, что Шпигель имеет отношение к медицине Ростовской области. Так, ей принадлежит почти половина акций в донской фирме «Фармация». Компания является главным поставщиком местного Минздрава. По данным Басманного суда, Евгению и Бориса Шпигель заключили под стражу.

После проверки в ростовском «Доме актеров» возбудили уголовное дело. Ростовчане пожаловались, что здание находится в плачевном состоянии. Так, на стенах образовалась плесень, в полу — дыры. Сейчас следователи устанавливают причастных к том, что «Дом актеров» стал, по словам жильцов, опасен для их жизни и здоровья.

В Новочеркасске на месте планетария сделают ресторан быстрого питания. По данным пресс-службы мэрии, рабочие уже приступили к работам. Они ремонтируют кровлю и демонтируют фасад здания.

О резком ухудшении погоды предупредили ростовчан. Как сообщает управление ГО и ЧС, 24 и 25 марта в городе пройдет мокрый снег. Ожидается сильный ветер — с порывами до 15 — 18 метров в секунду.

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