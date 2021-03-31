Донские казаки отправились на репетицию парада в честь 76-летия победы в Великой Отечественной войне

Всего в параде от Ростовской области будут участвовать 120 человек. Фото: правительство РО

28 марта в Новочеркасске в торжественной обстановке проводили роту казаков Всевеликого войска Донского на сводные тренировки к военному параду в честь 76-летния победы в Великой Отечественный войне. Всего в подмосковное Алабино, где участники будут оттачивать строевой шаг, отправились 120 человек.

Донцы пройдут по главной площади столицы вместе с кубанскими казаками. На параде они представят все российское казачество. В парадный расчет Войска Донского вошли студенты донских ВУЗов, а также представители казачьих дружин и казачьих обществ Ростовской и Волгоградской областей, Республики Калмыкия.

Личный состав получил новое обмундирование, шашки. Все прошли необходимую вакцинацию от коронавируса. Организационные вопросы, связанные со снабжением форменной одеждой, перемещением, проживанием и медобслуживанием казаков от Ростовской области взяло на себя донское правительство. По словам замглавы региона Михаила Корнеева, на эти цели из бюджета области было выделено порядка 16 миллионов рублей. Сделано все, чтобы тренировки и участие в параде прошли на самом высоком уровне.

По прибытию казаки сразу приступят к тренировкам. Дважды в день им предстоит маршировать своим расчетом, дважды в неделю - сводным. По Красной площади они пройдут с шашками, в военной форме образца 45-го года. В карманах мундиров пронесут фотографии своих родных, отстоявших нашу страну в годы Великой Отечественной.

Перед отправкой в Патриаршем Вознесенском войсковом всеказачьем соборе прошло богослужение.