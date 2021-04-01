В Ростове запустили бизнес-акселератор крупнейшего конкурса IT-специалистов "Цифровой прорыв"

В мероприятии принял участие заместитель губернатора Ростовской области Артем Хохлов. Фото: "Цифровой прорыв"

В Южном IT-парке Ростова-на-Дону состоялась пресс-конференция , посвященная запуску бизнес-акселератора всероссийского конкурса "Цифровой прорыв". Это флагманский проект платформы "Россия - страна возможностей", который объединяет специалистов сферы IT. В мероприятии приняли участия заместитель губернатора Ростовской области Артем Хохлов, генеральный директор АО "Региональная Корпорация Развития", организаторы и руководители самого конкурса.

В первую очередь конкурс "Цифровой прорыв" позволит создать сплоченное IT сообщество в регионах, члены которого смогут идти в ногу с техническим прогрессом, решать проблемы современного мира, создавать удобные цифровые продукты.

Каждый участник получить возможность запустить свой проект, привести его в рабочее состояние и в финале получить средства на реализацию. Помогать конкурсантам будут опытные наставники - предприниматели, работающие специалисты.

Логичным продолжением станет бизнес-акселератор, в ходе которого в течение 4 месяцев лучшие проекты прошлого года трансформируются в компании. Организаторы уже собрали 200 заявок от участников "Цифрового прорыва" прошлых лет. По словам заместитель губернатора Артема Хохлова, по итогам 2020 году от Ростовской области на конкурс зарегистрировались почти 5 тысяч участников. Это позволило региону попасть в первую тройку субъектов-лидеров.

- Мы также стали одним из лучших регионов по количеству победителей. У нас их было 84. Уступили только Москве и Санкт-Перербургу, - начал Хохлов. - Конкурс направлен на поиск специалистов и проектов в сфере информационных технологий, дизайна и управления. Акселератор позволит лучшим стартапам трансформироваться в компании, которые станут основой развития цифровой экономики.

Руководитель конкурса "Цифровой прорыв" Сергей Плуготаренко добавил, что форма соревнования постоянно меняется. В этом году донские участники представили 20 основных проектов бизнес-акселератора, прошедших предварительный отбор. Например, это приложения по контролю за состоянием здоровья или сервисы для автоматической обработки документов.

Планируется, что в концу 2021 году из конкурса "вырастут" 50 готовых старапов. Участники презентуют свои проекты в конце июня.