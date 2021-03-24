Родительские субботы в 2021 году в Ростове-на-Дону: как пройдут богослужения в храмах

Ближайшая родительская суббота выпадает на 27 марта.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Родительские субботы 2021 году в Ростове-на-Дону ожидаются во всех храмах. «КП-Ростов» рассказывает, во сколько и как пройдут богослужения.
Напомним, Вселенская родительская суббота или мясопустная состоялась 6 марта. Верующие ожидают еще семь дней поминовения усопших. Они выпадают на следующие числа:
- 27 марта — Суббота 2-й седмицы Великого поста
- 3 апреля — Суббота 3-й седмицы Великого поста
- 10 апреля — Суббота 4-й седмицы Великого поста
- 9 мая — Поминовение усопших воинов
- 11 мая — Радоница
- 19 июня — Троицкая родительская суббота в 2021 году
- 6 ноября — Димитриевская родительская суббота
Как рассказал пресс-секретарь Донской митрополии Игорь Петровский, службы пройдут с соблюдение санитарных мер. При этом ограничений по количеству присутствующих не будет. Трансляции богослужений в храмах пока не планируются.
Время богослужений нужно уточнять в каждом храме. Обычно панихиды по усопшим проходят во время вечерних богослужений в пятницу. Утренние службы начинаются в 9.00.
В эту субботу митрополит Меркурий не проведет богослужения в Ростовской области. В ближайшие две недели он будет находится в Москве.
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