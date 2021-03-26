Что связывает Таганрог с Италией?

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В конце XVIII века Таганрог был крупнейшим портом юга России и считался «окном в Средиземноморье». В это время в городе располагалось множество иностранных консульств. Одно из них, Итальянское, просуществовало до 1918 года и дало название одной из центральных улиц города. В начале XX века на этой улице жил Л. Б. Мошетти – «макаронный король» Таганрога и по совместительству консул Италии.

Итальянская опера, Гарибальди, Депальдо, семья Молла, Итальянский переулок – все эти названия и места связывают Таганрог с Италией.

18 апреля всех желающих прикоснуться к итальянским уголкам Таганрога приглашают на интересную экскурсию, которая пройдет по историческому центу города и расскажет об истории известных итальянцах, которых чтили и любили в Таганроге.

Доехать в Таганрог очень легко – в 07:56 с пригородного вокзала Ростова отправляется комфортабельный электропоезд.

Узнать подробности и записаться на экскурсию можно по ссылке: https://skppk.ru/ekskursii/ital-yanskie-motivy