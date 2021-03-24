Ученый рассказал, когда закончится нашествие чаек в Ростове-на-Дону

Погодные условия в городе комфортны для чаек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В последнее время жители наблюдают в Ростове-на-Дону настоящее нашествие чаек. Стаи птиц кружат по городу в поисках пищи, пугают людей криками и даже бросаются на домашних животных. Доцент кафедры зоологии Академии биологии и биотехнологии Алексей Тихонов рассказал, когда улетят пернатые.

По словам ученого, в Ростове-на-Дону зимуют сизые чайки. Весной они улетают гнездиться на север, но в этом году задержались. Из-за низких температур они решили переждать холода.

В Ростовской области гнездится другой вид — чайки-хохотуньи, озерные чайки. Большинство из них также поселились в Ростове. Именно хохотуньи могут нападать на животных, а иногда и на людей.

— Чайка-хохотунья — птица всеядная и довольно агрессивная. Большой город для них — очень удобное место. Здесь теплее, чем в окружающей среде, всегда есть еда. Особенно часто чайки-хохотуньи питаются на свалках, — говорит Алексей Тихонов.

Пока эксперт не может точно спрогнозировать, когда сизые чайки вернутся домой. Ситуация напрямую зависит от погоды. Зоолог предполагает, что птицы улетят через неделю, когда по всей России ожидается потепление.

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