Новости Ростова-на-Дону на 25 марта 2021: Украина ввела санкции против донских силовиков и сенатора, директор сменился в инфекционной больнице

Главные новости Ростова-на-Дону. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новости Ростова-на-Дону на 25 марта 2021: что случилось за минувшие сутки. «КП-Ростов» собрала для читателей всю информацию о главных событиях донской столицы и области.

Президент Украины Владимр Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении 26 россиян и 81 компании. В списке оказались сотрудники донского ГУ МВД: начальник управления по организации разрешительно-визовой работы Кирилл Адзинов и глава управления по вопросам миграции Олег Левченко. Санкции наложили на руководителя новошахтинского отдела УФМС Анну Гурьянову и сенатора Совета Федерации России от Ростовской области Ирину Рукавишникову.

Суд отменил разрешение на строительство «свечки» на Береговой. Застройщик может попытаться настоять на своем, но для этого ему снова придется подавать документы в департамент архитектуры. При этом глава администрации Алексей Логвиненко говорит, что мэрия и дальше будет придерживаться такой позиции.

В новой инфекционной больнице сменился руководитель. Исполняющим обязанности директора назначили Виталия Баркова. Известно, что он и ранее числился в дирекции инфекционной больницы, но в качестве замдиректора по административно-хозяйственной части. Ранее должность директора занимала Инна Богомолова, которая в свое время работала в Ростовском медуниверситете.

Ученые рассказали, когда в Ростове закончится нашествие чаек. По словам зоолога Алексея Тихонова, из-за холодов в городе остались сизые чайки, которые весной улетают на север. По его прогнозам, птицы будут находиться в городе еще неделю, до наступления тепла.

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