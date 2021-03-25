Погода в Ростове-на-Дону на 25 марта 2021: снег и дождь сохранятся в городе

Скорость ветра может достигать 6 - 11 метров в секунду. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Ростове-на-Дону на 25 марта 2021 — публикуем прогноз. По данным донских синоптиков, сохранятся холода. На донскую столицу надвигаются осадки.

Как сообщили в ростовском гидрометцентре, ночью температура составит минус один — плюс один градус. Днем столбик термометра поднимется до плюс двух — плюс четырех градусов. Ожидаются мокрый снег и дождь. Скорость ветра — 6 — 11 метров в секунду.

По Ростовской области ночью прогнозируют минус два — плюс три градуса. Днем — ноль — пять градусов. В большинстве районов также выпадет мокрый снег с дождем. Местами возможны сильные осадки. Синоптики предупредили о налипании мокрого снега на проводах и деревьях. Скорость ветра - 6 - 11 метров в секунду. Порывы могут достигать 12 — 14 метров в секунду.