Ростовчанка поучаствует в шоу "ТЫ_Топ-модель" и развеет все мифы о моделях

Ростовчанка попробует стать моделью в одном из теле-шоу. Фото: предоставлено телеканалом

Ростовчанка Александра Косыгина решила попробовать себя в качестве модели на теле-шоу "ТЫ_Топ-модель".

Девушке сейчас 25 лет, она по профессии художники ведет свой личный блог о бодипозитиве. Стоит отметить, что ростовчанка помогает очень многим девушкам принимать себя такими, какие они есть, некоторые с ее помощью даже смогли восстановиться после расстройства пищевого поведения - Саша и сама ранее им страдала. Александра была очень восприимчива к чужому мнению и ей надоели постоянные "уколы" в ее сторону по поводу лишнего веса. После этого девушка решила сесть на жесткую диету и перестала есть совсем, чем заработала себе анорексию и булимию, но все-таки скинула 20 килограммов.

На шоу ростовчанка пришла, чтобы доказать, что вес человека - это далеко не показатель его ценности. Девушка уже готовится пройти тяжелые испытания, ей и другим участницам шоу предстоит измениться до неузнаваемости, преодолеть сложные физические и эмоциональные трудности.

Победительница конкурса получит награду в три миллиона рублей и участие в рекламной кампании известного бренда.

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