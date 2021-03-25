Памятник героям и контейнеры с одеждой: в Ростове партия "Новые люди" поможет в реализации городских проектов

Фото предоставлено партией "Новые люди"

24 марта в Ростове-на-Дону в рамках конкурса "Марафон идей" от партии "Новые люди" определили наиболее значимые проекты, направленные на развитие донских городов.

Всего было собрано порядка 15 тысяч предложений со всей страны. Они касались благоустройства городских пространств, развития транспортной инфраструктуры, повышения финансовой и политической грамотности населения, а также многих других сфер.

Конкурс длился месяц. За это время поступили самые разные предложения. Большинство участников «Марафона идей» – это люди в возрасте от 18 лет до 35 лет, что говорит об активности молодежи и желании участвовать в развитии своей страны.

В финал конкурса по Ростовской области отобрали 10 самых интересных проектов. По условиям, члены партии "Новые люди", общественные деятели и активисты должны были определить, какие из них заслуживают воплощения в жизнь.

На реализацию идеи предусмотрено 300 тысяч рублей. Кроме того, сторонники новой политической организации берут на себя все юридические вопросы, связанные с оформлением идеи в полноценный проект.

Фото предоставлено партией "Новые люди"

Состав жюри был представлен известными ростовскими блогерами, состоявшимися политиками и региональными представителями партии. Каждый из них давал свою оценку тому или иному проекту.

В финале одни участники предлагали установить в Ростове специальные шкафы, в которых каждый мог бы найти интересную книгу или оставить ненужную для другого.

Другой посчитал необходимым создать интерактивную карту с возможностью общения между пользователями.

Ряд авторов обратили внимание на конкретные проблемы, связанные с необходимостью ремонта школ и спортивных площадок.

Также прозвучало предложение оборудовать улицы донской столицы питьевыми фонтанчиками. Создатель инициативы отметил, что в период особой ростовской жары они были бы очень полезны для местных жителей.

Оценив все презентации, жюри удалились на совещание. Через несколько минут были объявлены два равноценных победителя конкурса.

Первым стал Андрей Викулицкий с проектом "Во славу отчизны". Мужчина предложил поставить в Новочеркасске памятник героям чеченских войн 90-х годов. Будучи на фронте, он видел, через что прошли солдаты, защищая родную землю. На реализацию проекта ему выделили 150 тысяч рублей, пообещали помочь в поиске скульпторов и решении юридических вопросов с местной администрацией.

Второй стала студентка ЮРИУ РАНХИГС Аксинья Соломатина. Девушка представила проект, который предусматривает создание социальных контейнеров с одеждой. В них люди могли бы оставлять те вещи, которыми уже не пользуются, будь то старые куртки или вышедшие из моды кроссовки. В тоже время подобные "склады" стали бы настоящим спасением для малоимущих ростовчан, ведь за одежду из таких контейнеров им не нужно платить.

Фото предоставлено партией "Новые люди"

Проекты-победители назвал член исполнительного комитета партии "Новые люди", руководитель проектного центра Евгений Мандельштам. На каждую идею выдали сертификат на 150 тысяч рублей. Далее слово взял руководитель штаба партии "Новые люди" В Ростовской области Александр Чухлебов.

По его словам, конкурс "Марафон идей" показал, что донская земля богата на талантливых людей, которым небезразлична судьба своей страны. - К нам приходят именно такие. Отдельно скажу, что все остальные инициативы, которые пришли, мы не бросаем. Они будут доработаны и в последующем реализованы. Мы работаем не только в предвыборные кампании, а всегда, - подчеркнул Чухлебов.