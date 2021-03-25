В связи с ремонтом автомобильных дорог на улицах Ростова будет ограничено движение автомобильного транспорта

Новые ограничения движения могут спровоцировать пробки Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как сообщили в мэрии Ростова-на-Дону, с 14 апреля по 31 августа 2021 года в связи с производством строительно-монтажных работ на пересечении ул. 16-я Линия и ул. Ченцова будет введено ограничение движения транспортных средств.

Также с 14 апреля по 01 сентября 2021 года будет введено частичное ограничение движения транспортных средств на следующих участках:

- от ул. Некрасовская до пер. Майкопский, 17

- от пер. Силикатный до ул. Майкопская

- от ул. Разина до ул. Некрасовская

- от ул. Вавилова до ул. пл. 2-й Пятилетки

Будьте осторожны на дорогах!