Дорогу - достойным: «Единая Россия» предложила общественникам участвовать в предварительном голосовании за кандидатов в Госдуму

Александр Ищенко встретился с однопартийцами и представителями общественных организаций. Фото: пресс-служба регионального отделения партии "Единая Россия"

В этом сентябре россиянам предстоит выбрать депутатов Государственной Думы. Региональное отделение партии «Единая Россия» уже сейчас задается вопросом, какими качествами должны обладать кандидаты в депутаты. Отметим, что «ЕР» - единственная из всех политических партий, которая определяет своих кандидатов на выборы разных уровней через процедуру предварительного голосования. Прием заявлений от кандидатов для участия в предварительном голосовании открылся 15 марта и завершится 29 апреля.

Накануне, 24 марта, секретарь Ростовского регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Валентинович Ищенко встретился с представителями ОНФ, общественных, профсоюзных и волонтерских организаций Дона, партийных проектов «ЕР». Во время мероприятия партия предложила присутствующим подготовить предложения в «Народную программу», а также принять участие в предварительном голосовании для определения кандидатов в депутаты Госдумы от «ЕР». Подробности – в нашем материале.

«Единая Россия» предложила общественникам участвовать в предварительном голосовании за кандидатов в Госдуму. Фото: пресс-служба регионального отделения партии "Единая Россия"

ПАРТИЙЦЫ ЖДУТ КОНКУРЕНТНЫХ ВЫБОРОВ

Как сообщил главный модератор встречи Александр Ищенко, традиционно перед всеми большими избирательными кампаниями «Единая Россия» обращается к своим избирателям с просьбой гласно и открыто определить круг кандидатов, из которых в ходе предварительного голосования будут отобраны самые достойные.

- Мы привлекаем к этой работе, прежде всего, общественные организации, ОНФ, профсоюзы, наших партнеров, с которыми мы много лет работаем в различных отраслях: в социальной, экономической и коммунальной сферах. Привлекаем тех, кто активно с нами сотрудничает в партийных проектах, а их «Единая Россия» реализует без малого 20 на территории Ростовской области. И это - большой круг людей, которые активно участвуют в жизни региона. И сегодня мы пригласили их для того, чтобы с ними обсудить, каким должен быть будущий депутат Государственной Думы, избранный от Ростовской области. Наша область – большой регион. От нас будут избираться семь депутатов по одномандатным округам, а также депутаты по партийному списку. И «Единой России» важно, чтобы в ходе предварительного голосования был сформирован пул кандидатов, из числа которых жители области смогут отобрать наиболее интересных. Тех людей, у которых есть новые идеи, с одной стороны, а с другой стороны – есть опыт.

Александр Ищенко пояснил, что кандидатами в депутаты должны стать люди, которые понимают наиболее важные проблемы жителей донской земли и смогут решить их на законодательном федеральном уровне.

- Важно, чтобы среди кандидатов были представители и сельскохозяйственной отрасли, и промышленности, и предпринимательского сообщества, а также учителя, врачи. Эти профессиональные сферы должны быть очень активно представлены, - продолжил Александр Валентинович.

«Единая Россия» стремится, чтобы предварительное партийное голосование было открытым, интересным, конкурентным и результативным.

ИНИЦИАТИВЫ НАХОДЯТ СВОЕ РЕШЕНИЕ НА УРОВНЕ ФЕДЕРАЦИИ

Во время встречи Александр Ищенко сообщил общественникам, что они могут выступить со своими предложениями, касающимися будущего Ростовской области.

- Уважаемые коллеги, ваше мнение здесь является ключевым. Вы можете нацелить потенциальных кандидатов, которые будут принимать участие в предварительном голосовании. Также можете выступить со своими инициативами. Приведу пример: мы направили в Генеральный совет партии пять законодательных предложений по наиболее значимым социальным проблемам и вопросам. Все эти пять вопросов и формат их решения были предложены в том числе и вами, руководителями общественных объединений. Это вопросы, касающиеся получения жилья инвалидами, обеспечения горячим питанием в школах детей с ОВЗ и целый ряд других проблем. Очевидно, что ваши инициативы в социальной сфере через партийную программу, через наших кандидатов в депутаты Государственной Думы будут находить свое решение, прежде всего, на федеральном уровне, - сообщил Александр Ищенко.

ПАРТИЙНЫЕ ПРОЕКТЫ

Он также напомнил собравшимся, что в феврале депутаты Заксобрания законодательно закрепили право детей с ОВЗ на внеочередное получение медицинской помощи в медучреждениях.

- Такие обращения поступали к нам от общественных организаций, объединяющих семьи с детьми-инвалидами. Это предложение было реализовано. Вместе с общественными объединениями сегодня «Единая Россия» воплощает десятки общественно значимых партийных проектов. Среди них такие, как «Новая школа», «Здоровое будущее», «Городская среда», «Крепкая семья», «Детский спорт», «Историческая память», «Чистая страна», «Российское село», «Безопасные дороги» и ряд других. Напомню также, что у нас есть областной партийный проект «Особенное детство». Для реализации социально значимых запросов по этим направлениям мы создаем необходимую законодательную базу, добиваемся бюджетного финансирования, контролируем сроки и качество решения конкретных проблем. Так, по партийному проекту «Детский спорт» «Единой Россией» в Ростовской области обеспечено финансирование строительства и ремонта спортивных залов в сельских школах Дона. За последние два года отремонтированы спортзалы в 22 школах региона. И на этот год заложены средства на капитальный ремонт еще семи спортивных залов. Если говорить о проекте «Единой России» «Культура малой Родины», то в его рамках ведется обновление оборудования муниципальных театров, сельских домов культуры, - сообщил Александр Валентинович.

Также идет большая работа и по другим партийным проектам.

- Но пришло время вместе с вами вдохнуть в них новую жизнь, а возможно, и запустить новые партийные проекты. Партия на основе этих задач, которые вы обозначаете, продолжит добиваться предметных решений в интересах жителей Ростовской области, - отметил парламентарий.

ВОПРОСЫ ОБРАЗОВАНИЯ – В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Следом слово взяла депутат Государственной Думы от Ростовской области, региональный координатор партпроекта «Новая школа» Лариса Николаевна Тутова. Она рассказала собравшимся о реализации проекта в Ростовской области.

- Работа строилась в плотном взаимодействии с правительством Ростовской области и Законодательным собранием, а также и со всеми общественными организациями в сфере образования. И эти обсуждения важных законопроектов уже нашли свое воплощение в нашей жизни. Это и горячее школьное питание, и доплата классным руководителям, и выплаты тем, кто участвует в организации и проведении ЕГЭ, - рассказала Лариса Николаевна.

Часть спикеров приняла участие в мероприятии в формате конференц-связи. Фото: пресс-служба регионального отделения партии "Единая Россия"

А ЧТО С ЕГЭ ПО ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ?

По ее словам, активно прорабатывался также вопрос, касающийся обязательного единого государственного экзамена по иностранному языку.

- И наше решение было услышано на федеральном уровне. Сейчас в этих условиях, когда мы не смогли обеспечить достойное преподавание иностранных языков из-за пандемии, вводить единый экзамен как обязательный для всех неправильно, - отметила Лариса Тутова.

По ее словам, несмотря на непростую ситуацию, которая возникла в стране из-за пандемии коронавируса, все мероприятия национального проекта «Образование и демография» в нашем регионе успешно реализуются.

- Мы строим и ремонтируем школы. Выходим на односменный режим, создаем дополнительные места в детских садах, поддерживаем педагогов, сохраняем все меры социальной поддержки. Также помогаем талантливой молодежи. В Ростовской области созданы кванториумы, айти-клубы, дом научных коллабораций - это новые технологии для поддержки нашей молодежи. У нас 42 центра цифрового гуманитарного профиля «Точки роста». В 21-м году еще планируется открытие 253 «Точек роста» в 44 муниципальных образованиях. Такая слаженная работа не могла бы осуществляться без поддержки правительства и депутатов всех уровней, - прокомментировала спикер.

Также она отметила, что представители регионального отделения партии «Единой России» приняли участие в акции «Помоги учиться дома».

- Наши коллеги-депутаты из фракции «Единая Россия» и Законодательного собрания Ростовской области вручали планшеты нашим учителям и школьникам, - продолжила Лариса Тутова.

Депутат Госдумы также подчеркнула, что, несмотря на то, что сделано многое, впереди еще масса важных задач.

«ДОЛЖНЫ ЗАРАБАТЫВАТЬ ДЕНЬГИ, ЧТОБЫ УЛУЧШИТЬ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ РОССИЯН»

Депутат Законодательного собрания Ростовской области, руководитель партийного проекта «Локомотивы роста» Игорь Владимирович Бураков также взял слово. Он рассказал о том, каким, по его мнению, должен быть депутат в Госдуму от Ростовской области.

- Это очень интересный и важный момент для отраслевого сообщества, для широкой общественности. Кто же должен пойти в Государственную Думу? Что это за люди? У меня небольшой опыт работы в качестве депутата, но я уже знаю, какая главная обязанность депутата, – это законотворчество. Именно от того, какие законы есть, зависит самочувствие миллионов людей. Для меня ближе всего экономика. Если мы будем наращивать ее, тогда у нас будет появляться ресурс для решения социальных проблем. Мы должны заработать деньги, чтобы улучшить качество жизни населения России. Осталось ответить на вопрос, где государство должно эти деньги заработать. Ответ простой – только на экономическом росте. Поэтому крайне важно, чтобы в Государственную Думу попали профессиональные люди, представители многочисленных сообществ, которые разбираются в теме экономике. Также депутаты должны знать повестку, которая бы улучшала условия ведения бизнеса в России. И, конечно, эти люди должны будут двигать нашу региональную повестку, - подытожил спикер.

Отметим, что в мае избиратели смогут проголосовать за тех или иных кандидатов в режиме онлайн. Интернет-голосование будет открыто с 24 по 28 мая. При этом подтверждение избирателей будет проходить через портал Госуслуг. А 30 мая будет доступно голосование и на специально открытых счетных участках.