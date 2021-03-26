Новости Ростова-на-Дону на 26 марта 2021: мост на Малиновского откроют через месяц, проспект Стачки продлят до Левенцовки

Летом мост на Малиновского откроют для всех автомобилей.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Новости Ростова-на-Дону на 26 марта: что случилось за минувшие сутки. «КП-Ростов» рассказывает о главных событиях города и области.
Проезд по мосту на улице Малиновского откроют с 1 мая. Движение по путепроводу разрешат для общественного транспорта. А уже 1 июля по мосту смогут передвигаться и все другие автомобили. Как сообщил замглавы администрации по транспорту и дорожному хозяйству Константин Солонский, как будет организовано движение, власти решат позже.
Проспект Стачки планируется продлить до микрорайона Левенцовсклого. Дорогу будет соединять Левенцовку-2 и микрорайон Левенцовский. Планируется сделать второй широкий выезд. Тогда, как ожидают власти, нагрузки будут распределяться равномерно.
Прорвало дамбу Северного водохранилища. Часть воды вытекло, и в результате уровень воды резко упал. Специалисты считают, что деформировался один из затворов конструкции, поддерживающий наполненность водохранилища. В областном правительстве сообщили, что угрозы подтопления нет. Неполадки устраняются сотрудники МЧС.
Синоптики гидрометцентра считают, что летом в Ростовскую область придет засуха. Засушливая погода угрожает ландшафтными пожарами. При этом, по прогнозам специалистов, пожароопасный период может начаться уже весной.
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