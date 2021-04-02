Ливни с ураганным ветром накроют Ростов на выходных

Весенние дожди еще долго будут мучать жителей донской столицы. Фото: Олег УКЛАДОВ

В последние несколько дней жители Ростова-на-Дону успели почувствовать первое дуновение весны: на Дону держится теплая погода без осадков. Солнце озаряет донскую столицу, прогревает воздух и зазывает больше времени проводить на улице.

Однако региональные синоптики спешат огорчить ростовчан плохими новостями. По прогнозу специалистов, уже в первый выходной день ожидается резкое ухудшение погодных условий.

Так, в субботу, 3 апреля, город накроют дождевые тучи, померкнет солнце, поднимется ураганный ветер. Температура воздуха днем составит плюс 12 градусов, а ночью опустится до шести тепла. Порывы ветра будут достигать 16 метров в секунду. После обеда пойдет дождь. Ожидается до 0,6 миллиметров осадков.

На следующий день, в воскресенье, 4 апреля, погода испортиться еще больше. Небо все также будет затянуто черными тучами, воздух прогреется только до 10 градусов со знаком плюс. Дождь пойдет после 15:00. А уже к вечеру начнется настоящий ливень. На Ростов выпадет до пяти миллиметров осадков. Ветер утихнет: его скорость не превысит восьми метров в секунду.

Такие погодные перемены вряд ли придется не по вкусу футбольным болельщикам, которые вечером 4 апреля соберутся на главном стадионе "Ростов-Арена". Донские фанаты будут поддерживать местную команду "Ростов" в матче против московского "Спартака". Власти региона разрешили заполнить трибуны на рекордные 75 процентов. На стадионе должны присутствовать около 30 тысяч человек.

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