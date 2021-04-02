Ростовчане становятся в очередь, чтобы добраться на Западный

На тему высказались в администрации города. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Ростове-на-Дону, как и во многих крупных городах России, есть определенные проблемы с транспортом. Некоторых автобусов не хватает, другие передвигаются заполненные до отказа. Сложнее всего, конечно, приходится в утренние и вечерние часы, когда пассажиров становится больше обычного.

Так, например, жители донской столицы иногда становятся свидетелями очереди из людей, которые хотят уехать из центра в Западный район. Они собираются на остановке вблизи Центрального рынка в ожидании автобуса №4, проходящий через ТЦ "Сокол", улицу Портовую, и крупный ЖК.

Неравнодушные горожане сделали несколько фотографий и показали, как вереница из ростовчан растягивается на несколько десятков метров. Подобные столпотворения могут говорить о проблемах с маршрутом, ведь на других направлениях такого не наблюдается.

На тему высказался и глава департамента транспорта администрации донской столицы Христофор Ермашов. По его словам, как правило, очереди на маршрут № 4 не наблюдается.

- Автобусы ходят с интервалом в несколько минут, пользуются большой популярностью. Я сам почти каждый день езжу на нем, - прокомментировал ситуацию Христофор Юрьевич. - Один автобус вмещает в себя свыше 100 человек. Посмотрите, сколько людей стоит в очереди - не больше 40. Скорее всего люди просто хотят занять сидячие места, если им далеко ехать.

Интересно, что под постом оставила комментарий и пресс-секретарь администрации Ростова-на-Дону Мария Петрова. Она отметила, что в вечернее время действительно общественного транспорта становится меньше.

- Это связано с требованиями законодательства в сфере организации труда и отдыха водителей, с общим снижением пассажиропотока, - отметила Мария Владимировна. - Выпуск подвижного состава на маршруте №4 соответствует плановому количеству. Для улучшения качества и комфорта, будет рассмотрен вопрос увеличения количества транспорта на этом направлении.

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