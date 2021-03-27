Коронавирус в Ростове-на-Дону на 27 марта 2021: скончались 20 зараженных

В Ростове заразился еще 91 человек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону за сутки коронавирусом заразился 91 человек. По Ростовской области число заболевших увеличилось на 242. Общее количество инфицированных с начала пандемии достигло 71332.

Заболевших выявили в 47 городах и районах области. Среди них 28,5% люди молодого и среднего возраста от 18 до 45 лет; 38,8% - от 46 до 65 лет. 16,2% зараженных - пенсионеры от 66 до 79 лет; 7,4% - старше 80 лет; 9,1% - дети.

Лечение в больницах получают 1 837 пациентов. К инвазивным аппаратам искусственной вентиляции легких подключен 21 человек. На неинвазивной ИВЛ находятся 118 госпитализированных.

За сутки от ковида скончались 20 человек. Это восемь женщин от 33 до 80 лет и 12 мужчин от 51 года до 94 лет. Все они страдали от хронических заболеваний сердечно-сосудистой и других систем. Общее число жертв коронавируса — 3484 человека.

Выздоровел еще 271 заболевший. За весь период от коронавируса вылечились 71 332 человека.