Новости Ростова-на-Дону на 17 марта 2021: Северное водохранилище обмелело после прорыва дамбы, вандалы хотели поджечь здание полиции

Специалисты уже устранили последствия прорыва дамбы на Северном водохранилище. Фото: donland.ru.

Новости Ростова-на-Дону на 17 марта 2021: что случилось за сутки. «КП-Ростов» собрала информацию о главных события города и области.

После прорыва дамбы в Северное водохранилище почти обмелело. Ситуацией сразу воспользовались местные жители. Многие ловили рыбу целыми мешками. Поступок «рыбаков» сразу раскритиковали другие ростовчане. Многие назвали поступок «настоящим мародерством». К счастью, на данный момент специалисты уже устранили аварию, а чаши водохранилища начали наполняться. В Минприроды считают, что ситуации возникла из-за того, что по одному из затворов ударила крупное бревно.

Застройщик инфекционной больницы «Ростовгражданпроект» подал иск в суд в отношении областного Минстроя. Компания требует увеличить стоимость проекта до 3,6 миллиона рублей. По данным 1rnd.ru, строительство подорожало из-за проектирования ряда объектов и других расходов.

Вандалы хотели поджечь здание полиции. По данным ФСБ, они собирались закидать его бутылками с зажигательной смесью. Как рассказали в силовых структурах региона, задержаны трое подозреваемых. Их допросили оперативники.

Служебную проверку проведут в отношении чиновников, занимавшихся расселением жителей дома на переулке Кривошлыковском. Напомним, после экспертизы здание признали аварийным. Часть жильцов хотят, чтобы дом отремонтировали, но не сносили. При этом другие хотят переехать и просят компенсации на покупку нового жилья. Однако людям досих пор не могут направить средства, поскольку в доме проводится экспертиза. Глава администрации Алексей Логвиненко потребовал ускорить этот процесс.

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