Погода в Ростове-на-Дону на 27 марта 2021: потепление начнется в городе

Серьезных осадков не ожидается. Фото: Иван МАКЕЕВ

Погода в Ростове-на-Дону на 27 марта 2021 — публикуем прогноз. По данным ростовского гидрометцентра, в донскую столицу наконец придет потепление.

Ночью температура воздуха составит минус один — плюс один градус. Днем столбик термометра поднимется до плюс восьми — плюс десяти градусов. Ветер северо-западный, скорость — четыре — девять метров в секунду. Ночью и утром возможен туман. Существенных осадков не предвидится.

По Ростовской области пройдут дождь и мокрый снег. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Скорость ветра может достигать четырех — девяти метров в секунду. Ночью температура воздуха составит минус два — плюс три градуса, при прояснениях — до минус пяти. Днем — плюс три — плюс восемь градусов.