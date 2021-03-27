Стать мамой для сокола и совы: как ростовчанка спасает раненых хищных птиц

Анна выходила десятки птиц. Фото: instagram.com/orlan_rostov/

Ростовчанка Анна Паскаль открыла первый и пока единственный в Ростовской области центр реабилитации хищных птиц. В "Орлане" раненые питомцы получают лечение, восстанавливаются и снова учатся летать. Многие из них до сих пор возвращаются к Анне, считая ее мамой. Девушка рассказала, сложно ли выхаживать хищников и тяжело ли расставаться с выздоровевшими пациентами.

ПЕРВЫЙ СОКОЛЕНОК АННЫ

Раньше Анна разводила домашнюю птицу и видела их хищных сородичей лишь в небе и зоопарке. Но однажды в 2015 году к ней обратились за помощью друзья. Люди подобрали соколенка, упавшего из гнезда. Мама его уже не принимала, а на земле за малышом начали охотиться кошки.

— Я тогда столкнулась с тем, что птицу просто некуда отнести. Ни в области, ни во всем округе не нашла ни одного человека, который помог бы соколенку. Единственный выход — отдать в контактный зоопарк. Но мы его не для того спасали, чтобы кто-то его потом мучил.

Анна взяла соколенка под свою опеку. Постепенно испуганный птенец пришел в себя, начал учиться летать и в итоге отправился к своим собратьям. А его спасительница решила сделать целый центр для сильных птиц, попавших в беду.

Орланы до сих каждый год возвращаются к Анне. Фото: instagram.com/orlan_rostov/

ВОРОН ГРИША, КОТОРЫЙ МЕЧТАЛ ЛЕТАТЬ

По словам Анны, главная цель центра — чтобы птица полетела и снова оказалась на свободе. Девушка говорит, что не привязывается к питомцам. Тем не менее некоторых из них она вспоминает с особой теплотой. Например, ворона Гришу.

— Гриша попал ко мне после ДТП. Он долго у меня жил, очень адаптировался в семье. Но все равно Гришка мечтал летать. Когда было ветрено, он взбирался на стол или забор и ловил эти потоки воздуха. Учился, старался. Но долго не получалось.

Ворон Гриша долгое время жил у Анны. Фото:instagram.com/orlan_rostov/

Когда Гриша научился летать, он влюбился в другую ворониху. Он часто был с ней в небе и даже воровал для нее еду. Анна задумалась — останется питомец с ней, человеком, или улетит со своей «невестой». История любви закончилась печально.

— Гриша убил ту ворониху. У нас произошел целый кипишь. Прилетела стая воронов, они хотели убить его. Слава богу, в то время у меня жили орланы. Они отбили Гришу. Если бы не они, едва ли он сам остался бы в живых.

В "Орлан" часто попадают совы. Фото: instagram.com/orlan_rostov/

Но и дома с Анной Григорий не остался. Вороний «казанова» нашел себе новую любовь — сороку. Вместе они рванули в путешествие. Девушка уверена, что после этого видела питомца, правда за много километров от дома.

— В этом году мы ездили в Сочи и по дороге увидела ворона. Сразу поняла, что это Гриша. Рядом с ним была сорока. Другой такой пары я никогда не видела.

НЕ ЗАБЫЛИ РОДНОЕ ГНЕЗДО

Однажды в ребцентнр Анны попало орланы — очень умные мощные птицы. Четыре птенца пострадали от рук браконьеров: остались без родителей, так и не научившись летать. Через время один из них все-таки поднялся в воздух и улетел.

— Я боялась, что больше не увижу его, что он улетел без братьев. Но буквально через день он вернулся. Интересно, что другие орланы уже сидели на заборе и ждали его, будто чувствовали. Он начал выписывать в небе невероятные трюки. А братья за ним повторяли.

Орланы выросли и улетели, правда одного пришлось снова вытаскивать из беды. Он улетел в Ейск и какое-то время занимался там «рэкетом». Когда рыбаки шли домой с уловом, он вставал перед ними и начинал хлопать крыльями. Грозную птицу местные жители не боялись, но из жалости подкармливали. Однако похолодало, рыбаков и туристов на море стало меньше. Орлан начал голодать.

Четыре орлана стали любимцами Анны. Фото: https://www.instagram.com/orlan_rostov/

— Знакомые спросили, не мой ли орлан сидит там голодный в Ейске. Внешне отличить их друг от друга сложно. Но когда возвращались, у забора его уже встречали собратья. Я поняла, что это мой.

Постепенно все орланы выросли и разлетелись. Но свою «маму» и родное гнездо не забыли. Каждую зиму они ненадолго прилетают погостить у Анны в ребцентре.