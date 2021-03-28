Коронавирус в Ростове-на-Дону на 28 марта 2021: число зараженных приближается к 80 тысячам

Жертвами ковида стали 24 человека. Фото: ИВАНОВА Диана

В Ростове-на-Дону коронавирусом за сутки заразились 94 человека. Всего в Ростовской области ковид подтвердился еще у 244 человек. Общее число инфицированных достигло 79 872.

Вылечились от вируса 274 человека. С начала пандемии выздоровели 71606 жителей.

Новые случаи зарегистрированы в 49 городах и районах Ростовской области. Среди заболевших 33,2% — люди в возрасте от 18 до 45 лет. 36,1% зараженных — от 46 до 65 лет. 18,8% инфицированных — от 66 до 79 лет. 7,8% — старше 80 лет, 4,1 — дети.

В больницах остаются 1 880 зараженных. К инвазивным аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 20 человек. На неинвазивных ИВЛ находятся 130 человек.

Подтвердилась смерть 24 пациентов с ковидом. Среди них 10 женщин в возрасте от 56 до 88 лет. Скончались 14 мужчин от 53 до 86 лет. У людей были сопутствующие хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Всего жертвами коронавируса стали 3 508 человек.