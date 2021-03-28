Погода в Ростове-на-Дону на 28 марта 2021: каким будет воскресенье

Температура может достичь +11 градусов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Ростове-на-Дону на 28 марта 2021 — публикуем прогноз. В ростовском гидррометцентре считают, что воскресенье будет дождливым, но теплым.

Ночью температура воздуха составит плюс один — плюс три градуса. Днем столбик термометра поднимется до плюс девяти — плюс 11 градусов. Ночью серьезных осадков не будет. Днем пройдет небольшой дождь. Ветер северо-западный и западный. Скорость — 6 — 11 метров в секунду.

В Ростовской области местами ожидаются небольшие осадки. Днем — дождь, ночью и утром — мокрый снег. В отдельных районах возможен туман. Температура ночью — от мину одного до плюс четырех, при прояснениях — до минус шести. Днем термометр покажет плюс три — плюс восемь градусов. На юге возможно плюс 12 градусов. Скорость ветра - 6 - 11 метров в секунду.