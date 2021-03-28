«Присоединить Ейск и республики Донбасса»: эксперт рассказал, можно ли изменить границы Ростовской области

Политолог рассказал, можно ли присоединять в Ростовской области другие территории. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пользователи соцсетей на днях активно обсуждали присоединение Ейска к Ростовской области. Такие громкие предложения звучат не впервые. Ранее депутат Госдумы Александр Шерин заявил, что в состав региона должны войти ЛНР и ДНР.

«КП-Ростов» обсудила с политологом Сергеем Смирновым, насколько реальны подобные инициативы.

ОБЪЕДИНИТЬ УСИЛИЯ

Сергей Смирнов говорит, что изменить границы российских территорий можно. Однако присоединить к Ростовской области один только город Ейск невозможно.

— Как минимум необходимо присоединять еще два района. Один из них — Ейский район, на территории которого и расположен Ейск. Другой — соседний Щербиновский, который непосредственно граничит с Ростовской областью, — поясняет собеседник.

Берег Азовского моря в Ейске. Фото: администрация Ейска.

Смысла в таком решении он не видит. По мнению политолога, проще объединить усилия Ростовской области и Краснодарского края и вместе развивать кластер водно-экстремального спорта от Азова до Ейска.

ВОЗМОЖЕН ЛИ КРЫМСКИЙ СЦЕНАРИЙ

Александр Шерин — первый и пока единственный, кто предлагал включить ЛНР и ДНР в состав Ростовской области. Но идеи сделать республики российскими звучали неоднократно. В пример приводилось присоединение Крыма в 2014 году. Сергей Смирнов считает, что это невозможно.

— Во-первых, Донбасс, в отличие от Крыма, никогда не входил в состав РСФСР и ее преемницы – Российской Федерации. Во-вторых, в отличие от Крыма, чья граница с остальной Украиной ограничивается несколькими узкими перешейками, граница между ДНР, ЛНР и остальной Украиной составляет сотни километров. И, самое главное, если бы и делать это, то еще в 2014 году, сразу после присоединения Крыма, — говорит политолог.

По его словам, сейчас единственный вариант для ЛНР и ДНР — статус, аналогичный Южной Осетии или Абхазии. Предложение же депутата объединить республики с Ростовской областью Смирнов называет нереальным.

Напомним, ранее по поводу предложения присоединить Ейск к Ростовской области высказались урбанисты. Специалисты отметили, что область получит не только курортный город, но и множество городских проблем. Так, Ейск уже давно нуждается в реформе маршрутной сети. Кроме того, придется решать проблему транспортной доступности. Чтобы запустить электричку до Ейска, придется электрифицировать огромный участок.

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