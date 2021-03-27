«Городская электричка» в Ростове-на-Дону перевезла за 5 лет 620 тысяч пассажиров

Фото: АО "СК ППК"

«Городской электричке» этой весной исполняется пять лет. Благодаря проекту, стартовавшему 28 марта 2016 года, жители и гости Ростова-на-Дону получили возможность в утренние и вечерние часы пик проезжать по внутригородским маршрутам со станции Ростов-Западный через микрорайоны Военвед, Сельмаш в Александровку; со станции Ростов-Пригородный через станции Гниловская, Ростов-Западный до пригородного железнодорожного вокзала; со станции Ростов-Пригородный через железнодорожный вокзал Сельмаш в Александровку.

В расширенную маршрутную сеть были включены остановки Ростов-Берег, Гниловская, Первомайская, Левенцовская, Сады, Хапры. Сейчас маршрут объединяет 19 станций и остановочных пунктов, связывает отдаленные жилые районы Ростова-на-Дону с центром города.

– В ходе реализации проекта наблюдается устойчивая тенденция роста перевезенных пассажиров, – подчеркивает генеральный директор АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания» Евгений Ермаков. – Среднесуточное количество перевезенных пассажиров в начале проекта составляло 270 пассажиров, а в 2021 году эта цифра достигла 1080 человек. Электричка стала востребованным решением по развитию транспортной инфраструктуры Ростовской агломерации. Благодаря сделанному своевременно акценту на максимальное использование потенциала существующей железнодорожной сети, жители Ростова получили возможность в гарантировано короткое время совершать поездки по внутригородским маршрутам.

Всего с 2016 года городские поезда выполнили более девяти тысяч рейсов и перевезли 620 тысяч человек. А за два месяца 2021 года пассажиропоток «Городской электрички» составил 36,3 тысяч человек, что на 33,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

– Сегодня «Городская электричка» является достойной альтернативой пассажирскому автотранспорту, особенно в условиях временного закрытия путепровода по улице Малиновского, – считает министр транспорта Ростовской области Владимир Окунев. – Неоспоримым конкурентным преимуществом железнодорожного транспорта является четкий график движения поездов и фиксированное время прибытия, без поправки «на пробки». Именно поэтому необходимо проект развивать: создавать инфраструктуру, синхронизировать расписание движения городского общественного транспорта с расписанием движения электропоездов. Дальнейшая интеграция «Городской электрички» в транспортную систему города Ростова-на-Дону остается одной из приоритетных задач регионального минтранса.

ОАО «РЖД» реализует проект «Городская электричка» совместно с правительством Ростовской области. В рамках этого проекта курсируют семь железнодорожных поездов, маршруты которых занимают 49,6 км. При этом ростовчане получили хорошую возможность удобно, быстро и с комфортом добираться из отдаленных уголков в центр города и обратно.