Новости Ростова-на-Дону на 29 марта 2021: 18-летний водитель BMW X5 устроил массовое ДТП

Главный новости Ростова-на-Дону. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новости Ростова-на-Дону на 29 марта 2021: что случилось за сутки. «КП-Ростов» собрала главные новости донской столицы и области.

18-летний водитель BMW X5 устроил тройное ДТП на улице 14-я Линия. Как сообщили в Госавтоинспекции, автомобилист не справился с управлением. Иномарка врезала в «Шевроле», припаркованный возле частного дома. После этого «Шевроле» наехал на 27-летнего мужчину и другой автомобиль «Фольксваген». Пешехода госпитализировали.

Машина такси провалилась в яму на улице Сарьяна. По словам очевидцев, во время езды автомобилист отвлекся на телефон и не заметил ограждение. Передняя часть легковушки оказалась под землей. По предварительным данным, водитель такси не пострадал.

В прибрежной зоне Северного водохранилища прошел субботник. Горы мусора люди обнаружили, когда водохранилище обмелело после прорыва дамбы. Мусора оказалось столько, что мешки вывозили семь грузовиков. При этом последствия аварии уже устранены, а чаши водохранилища начали заполняться.

Массовые отключения света пройдут с 29 марта по 1 апреля. Без электричества останутся десятки домов. Ранее «КП-Ростов» публиковала полный график отключений.

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