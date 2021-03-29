Погода в Ростове-на-Дону на 29 марта 2021: каким будет начало недели

Температура поднимется до +12. Фото: Андрей АБРАМОВ

Погода в Ростове-на-Дону на 29 марта 2021 — публикуем прогноз. По данным ростовского гидрометцентра, в донской столице ожидается настоящее весеннее тепло.

Ночью температура составит ноль — плюс два градуса. Серьезных осадков в это время не будет. Днем пройдет небольшой дождь. Столбик термометра поднимется до плюс 10 — плюс 12 градусов. Скорость ветра может достигать пять — десять метров в секунду.

По Ростовской области местами пройдет умеренный и небольшой дождь, ночью — с мокрым снегом. Ночью и утром в отдельных районах прогнозируется туман. Ветер северо-западный и западный до пяти — десяти метров в секунду. Температура воздуха ночью — минус один — плюс четыре градуса, днем — плюс пять — плюс десять градусов. На юге — до плюс 14 градусов.