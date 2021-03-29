Эстафета сильнейших: в Ростове прошел Зимний фестиваль ГТО

В эстафете приняли участие около 200 человек. Фото: donland.ru/

В Ростове-на-Дону прошел финал Зимнего фестиваля «Готов к труду и обороне», посвященный 90-летию комплекса. 27 марта любители спорта собрались в легкоатлетическом манеже ДГТУ.

Всего в эстафете приняли участие 18 команд со всей Ростовской области. Свои силы испытали около 200 дончан. В соревновании появились новые дисциплины. Спортсмены впервые выполняли рывок гири, прыжок в длину, наклон на гимнастической скамье, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, стрельба из электронного оружия, бег.

Участниками фестиваля стали заместитель губернатора Артем Хохлов и министр по физической культуре и спорту Самвел Аракелян. Нормативы выполнили и известные спортсмены. Среди них — чемпион мира по гиревому спорту Сергей Балабанов, чемпионка Европы по академической гребле Юлия Погоня, лицо комплекса ГТО Людмила Матуа, многократный чемпион мира и Европы по современному пятиборью Алексей Туркин и Олимпийский чемпион в академической гребле Николай Спинев.

— В Ростовской области сегодня действуют 57 центров тестирования В честь 90-летия спортивно-физкультурного комплекса в области пройдет более 600 мероприятия всероссийского, регионального и муниципального уровней, — рассказал заместитель губернатора Ростовской области Артем Хохлов.

Он отметил, что на Дону растет интерес к комплексу ГТО. Так, в муниципальном этапе Зимнего фестиваля нормативы выполнили более шести тысяч жителей.

24 марта в Министерстве спорта России донской спортсменке Юлии Погоня присвоили официальный статус «Региональный Посол ГТО». Напомним, Юлия — член российской сборной по гребному спорту, чемпионка Европы и Всемирной летней Универсиады 2013 года, мастер спорта международного класса.