Коронавирус в Ростове-на-Дону 30 марта 2021: скончались 12 зараженных дончан

Жертвами ковида стали пациенты с хроническими заболеваниями. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону коронавирусом за сутки заразился 91 человек. По Ростовской области число заболевших увеличилось на 242. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 80357.

За сутки от ковида вылечились 260 зараженных. За все время выздоровели 72 127 пациентов.

Новые случаи коронавируса выявили в 47 городах и районах Ростовской области. Среди новых заболевших 46,2% - люди молодого и среднего возраста от 18 до 45 лет. 27,2% зараженных - от 46 до 65 лет; 15,5% - от 66 до 79 лет; 3,8% - старше 80 лет; 7,3% - дети.

В ковидных госпиталях остаются 1916 пациентов. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ находятся 18 человек. На неинвазивной ИВЛ – 139 человек.

Скончались 12 зараженных коронавирусом. Это восемь женщин от 41 до 71 года и четыре мыжчины от 54 до 78 лет. У всех были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем.