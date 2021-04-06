"Надевайте старые треники, ведь они оценивают вас по одежде": откровения компьютерного мастера о "разводе" на деньги

Счет за услуги компьютерных мастеров может превышать 15 тысяч рублей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростове-на-Дону вот уже многие годы процветает относительно современный бизнес компьютерных услуг. Почти каждый из нас дома имеет собственное устройство, но правильно им пользоваться могут не все. Нажимать на клавиши несложно, проблемы начинаются, когда какая-то система выходит из строя. Некоторые в таких ситуациях обращаются за помощью к знакомым, другие пытаются решить проблему самостоятельно. Но есть жители, которые ничего не понимают в сложной, компьютерной техники, и всегда обращаются к услугам специалистов. Это пенсионеры и люди старшего поколения. Они и есть главные жертвы горе-мастеров.

На эту тему с корреспондентом "КП-Ростов-на-Дону" пообщался ростовчанин, который несколько лет проработал компьютерным мастером. Он попросил не указывать его реальные данные, представился Сергеем.

- Они пользуются вашим незнанием и вымогают деньги. Как только попадают в квартиру, сразу вас оценивают по внешнему виду. Одежда или внутренний интерьер может подсказать им, сколько реально на вас заработать, - говорит специалист. - Для этого они даже проходят специальные курсы, поэтому надевайте старые треники!

Как рассказывает Сергей, многие компьютерные мастера сразу просят вас оставить подпись в договоре об оказании услуг. Там прописан основной спектр работ, но не указаны цены. Стоимость те или иных действий мастер вписывает уже самостоятельно. Это сделано специально, чтобы потом, если начнутся споры, компания была защищены юридически.

- Например вам переустанавливают операционную систему. В предварительном разговоре с оператором, когда вы только позвонили в компанию, вам скажут, что это стоит 400 рублей. На месте же мастер после установки потребует 3-5 тысяч рублей. Он объяснит это тем, что он поставил на ваш компьютер лицензионный Windows, а в его конторе имели ввиду самую дешевую, пиратскую версию, - объясняет Сергей.

- В договоре будет список из драйверов операционной системы. Их может быть несколько десятков. За каждый мастер может потребовать по 100 рублей, хотя на самом деле они бесплатные и устанавливаются за 3 минуты.

Тоже самое происходит с антивирусами. Специалист вспоминает, как его коллеги пугали пенсионеров тем, что их компьютеры заражены программами, которые выкачивают личные данные и отправляют мошенникам. На самом же деле в большинстве случаев это вымысел, чтобы взять больше денег.

- В чем вообще смысл работы компьютерных мастеров? Они всегда пытаются разобрать ваше устройство. Все это прикрывается тем, что на внутренних компонентах собирается пыль. Вот только разборка компьютера стоит 1,5 тысячи рублей, плюс чистка - 800 рублей. Уже больше 2 тысячи за "пустоту", - говорит собеседник.

Если компьютерный мастер видит, что вы немного разбираетесь в техники, он может попытаться закидать вас сложными терминами, навязывать дополнительные программы, которые, по факту, вам не нужны. По воспоминаниям Сергея, иногда счет за услуги превышал 15 тысяч рублей, хотя мастер сделал привычный объем работы. Все зависит от самого человека и, сколько он готов заплатить.

- Чтобы не оказаться жертвой, заранее изучайте организацию, к которой обращаетесь. Лучше вообще избегать крупных компаний и пользоваться услугами частников. Случайный парень, программист, студент 1-го курса решит любую компьютерную проблему и возьмет за это копейки, - посоветовал Сергей.

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