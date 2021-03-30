Погода в Ростове-на-Дону на апрель 2021: прогноз ростовского гидрометцентра

Температура в апреле будет близка к норме. Фото: Андрей ЗАМАХИН

Погода в Ростове-на-Дону на апрель 2021 — публикуем прогноз синоптиков. Каким будет второй месяц весны, рассказала замначальника ростовского гидрометцентра Виктория Антоненко.

По словам синоптика, до 4 апреля сохранятся дожди. После — пасмурные дни будут сменяться ясными. По ночам температура будет составлять плюс два — плюс семь градусов, днем — плюс девять — плюс 15 градусов.

— Во второй и третьей декадах апреля осадки пройдут в отдельные дни. Ночные температуры — плюс шесть — плюс 11 градусов. Днем — плюс 13 — плюс 18 градусов, — прокомментировала Виктория Антоненко.

В целом, температура в апреле будет близка к норме. Количество осадков окажется меньше нормы.

Напомним, сегодня в Ростове-на-Дону будет пасмурно. В течение дня возможны небольшие дожди. Температура воздуха составит плюс восемь — плюс десять градусов.

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