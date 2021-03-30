Горячие штучки: ростовчанки бьются за право стать лицом обложки мужского журнала «Максим»

Девушки со всех уголков страны будут бороться за звание "Мисс Максим-2021" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ежегодно популярный мужской журнал устраивает масштабный конкурс, участницами которого могут стать все желающие. До 26 апреля девушки, достигшие совершеннолетия, могут подать заявки на участие.

Пока одни думают, другие уже вовсю получают от читателей голоса. В результате сто девушек, набравших больше всего голосов, приедут в Москву на фотосессию. По ее результатам редакция определит 10 финалисток. Они и станут главными претендентками на победу. А супер-приз – возможность стать лицом обложки журнала.

А это - Татьяна Васильева из Санкт-Петербурга. Пока она занимает первое место в рейтинге. Фото: официальный сайт журнала Maxim

Девушки со всей страны присылают свои анкеты и фотографии. В битве красавиц принимают участие и три жительницы донского региона.

Это – очаровательная модель. 27-летняя Мария Лиман, прекрасная блондинка 29-летняя Виктория Белая из Шахт и жгучая брюнетка 25-летняя Анастасия Юрьева.

Мария Лиман по итогам читательского голосования занимает четвертую позицию в рейтинге, Виктория Белая – 26-ую, а Анастасия Юрьева – 27 место.

Виктория занимает в рейтинге 26 позицию. Фото: официальный сайт журнала Maxim

А первые три позиции пока у 24-летней жительницы Санкт-Петербурга, 29-летней девушки из Перми и у 30-летней красавицы из Ярославля. Впрочем, все еще может измениться

Ростовчанка Анастасия Юрьева по итогам читательского голосования заняла 27 место. Фото: официальный сайт журнала Maxim

Кстати, ростовчанки не впервые принимают участие в конкурсе «Максим». Так, в в прошлом году заявки отправляли сразу шесть дончанок, и одна из них была Мария Лиман, которая пробует силы и в этом году.

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