Ростов-на-Дону
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество31 марта 2021 9:24

«У вас будет тройня!»: После 10 лет ожидания ростовчанка стала мамой чудесных девочек

Даже когда местные врачи разводили руками женщина не сдалась
Анна ШИЛЯЕВА
Комментарии (1)Комментарии (1)

Врачи помогли Елизавете стать счастливой мамой тройни. Фото: пресс-служба Перинатального центра

История жительницы из Красного Сулина Ростовской области – пример того, что никогда не надо опускать руки. Елизавета вышла замуж в 22 года, за это время ни разу не пожалев о своем выборе. От мужа она видела только любовь, тепло, и поддержку. Женского счастья было с лихвой, вот только испытать радость материнства не получалось.

Десять лет дончанка пыталась забеременеть. Но, даже когда местные врачи разводили руками – она не сдалась. Продолжала посещать различных специалистов, проходила курсы лечения в виде гормональной терапии. И вот однажды тест показал заветные две полоски.

На следующий день 33-летняя Елизавета поехала на УЗИ.

- Перед этим я наткнулась в Интернете на статью о многоплодной беременности. Еще мысль мелькнула о том, какие же счастливые эти мамочки, а тут хоть бы одного родить, - рассказала позже пациентка врачам.

И тут доктор после обследование огорошил женщину: «У вас будет тройня». В тот момент Елизавете казалось, что это не про нее, а про другую…

БОРЬБА ЗА МАТЬ И ДЕТЕЙ

А потом для дончанки начались постоянные консультации с врачами. Тройня – это всегда большая нагрузка на организм и риск не только для жизни мамочки, но и для малышей.

Поэтому с девятой недели дончанка стала наблюдаться в Ростовском перинатальном центре. Все время, вплоть до родов, специалисты делали все возможное, чтобы сохранить малышей. Сама Елизавета также очень ответственно отнеслась к такой долгожданной беременности: каждые две недели приезжала к своему лечащему врачу, несмотря на то, что от Красного Сулина до донской столицы путь не близкий. Женщина не пропустила ни одного приема.

Почти за месяц до родов будущую мамочку положили в отделение. Ведь роды могли начаться в любой момент, а из Красного Сулина до Ростова роженицу могли и не довезти.

И вот, на 31 неделе беременности, у пациентки резко «подскочило» артериальное давление. Ее состояние стремительно ухудшалось, и существовала угроза ее жизни. Женщину повезли на операцию, которая прошла очень успешно.

ЖДЕТ ДОМОЙ СВОИХ ДЕВОЧЕК

На свет появились три малышки, причем для тройни, достаточно крупные! У Софии рост был 40 сантиметров и вес 1300 граммов, у Виктории – 39 сантиметров и 1300 граммов, а у Екатерины – 1450 граммов и 39 сантиметров.

Кстати, все девочки сразу же громко заплакали! Несмотря на то, что их легкие раскрылись, малышкам все же понадобилась какое-то время кислородная поддержка.

Сейчас девочкам исполнился месяц. Из отделения реанимации их перевели в обычное отделение.

- Новорожденные уже едят самостоятельно, но и через зонд также продолжаем вводить питательные вещества, - рассказал корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону» завотделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных Константин Владимирович Бекеев. - По уровню развития девочки соответствуют своему возрасту и уже приближаются к доношенном сроку.

Несмотря на то, что, по словам врачей, София, Виктория и Екатерина очень похожи друг на друга, мама их отлично различает между собой: для нее они все разные! А малышки, в свою очередь, отлично знают свою маму. Когда Елизавета подходит к кювеззу, девочки долго смотрят на родное лицо. А еще малышки часто улыбаются во сне.

По словам Елизаветы, ее муж безумно рад, что судьба подарила ему сразу столько дочерей. Он уже купил большую коляску, рассчитанную на тройню, и с нетерпением ждет, когда же его любимых девочек выпишут домой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

118 дней борьбы за жизнь: Ростовские врачи спасли малышку, родившуюся с весом в 460 граммов

Таких детей в России можно пересчитать по пальцам одной руки (подробнее)

Счастье матери: в Ростове-на-Дону на свет появилась тройня

Мальчик и девочки, а также роженица чувствуют себя хорошо (подробнее)

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.

КАРТИНА ДНЯ