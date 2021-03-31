«У вас будет тройня!»: После 10 лет ожидания ростовчанка стала мамой чудесных девочек

Врачи помогли Елизавете стать счастливой мамой тройни. Фото: пресс-служба Перинатального центра

История жительницы из Красного Сулина Ростовской области – пример того, что никогда не надо опускать руки. Елизавета вышла замуж в 22 года, за это время ни разу не пожалев о своем выборе. От мужа она видела только любовь, тепло, и поддержку. Женского счастья было с лихвой, вот только испытать радость материнства не получалось.

Десять лет дончанка пыталась забеременеть. Но, даже когда местные врачи разводили руками – она не сдалась. Продолжала посещать различных специалистов, проходила курсы лечения в виде гормональной терапии. И вот однажды тест показал заветные две полоски.

На следующий день 33-летняя Елизавета поехала на УЗИ.

- Перед этим я наткнулась в Интернете на статью о многоплодной беременности. Еще мысль мелькнула о том, какие же счастливые эти мамочки, а тут хоть бы одного родить, - рассказала позже пациентка врачам.

И тут доктор после обследование огорошил женщину: «У вас будет тройня». В тот момент Елизавете казалось, что это не про нее, а про другую…

БОРЬБА ЗА МАТЬ И ДЕТЕЙ

А потом для дончанки начались постоянные консультации с врачами. Тройня – это всегда большая нагрузка на организм и риск не только для жизни мамочки, но и для малышей.

Поэтому с девятой недели дончанка стала наблюдаться в Ростовском перинатальном центре. Все время, вплоть до родов, специалисты делали все возможное, чтобы сохранить малышей. Сама Елизавета также очень ответственно отнеслась к такой долгожданной беременности: каждые две недели приезжала к своему лечащему врачу, несмотря на то, что от Красного Сулина до донской столицы путь не близкий. Женщина не пропустила ни одного приема.

Почти за месяц до родов будущую мамочку положили в отделение. Ведь роды могли начаться в любой момент, а из Красного Сулина до Ростова роженицу могли и не довезти.

И вот, на 31 неделе беременности, у пациентки резко «подскочило» артериальное давление. Ее состояние стремительно ухудшалось, и существовала угроза ее жизни. Женщину повезли на операцию, которая прошла очень успешно.

ЖДЕТ ДОМОЙ СВОИХ ДЕВОЧЕК

На свет появились три малышки, причем для тройни, достаточно крупные! У Софии рост был 40 сантиметров и вес 1300 граммов, у Виктории – 39 сантиметров и 1300 граммов, а у Екатерины – 1450 граммов и 39 сантиметров.

Кстати, все девочки сразу же громко заплакали! Несмотря на то, что их легкие раскрылись, малышкам все же понадобилась какое-то время кислородная поддержка.

Сейчас девочкам исполнился месяц. Из отделения реанимации их перевели в обычное отделение.

- Новорожденные уже едят самостоятельно, но и через зонд также продолжаем вводить питательные вещества, - рассказал корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону» завотделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных Константин Владимирович Бекеев. - По уровню развития девочки соответствуют своему возрасту и уже приближаются к доношенном сроку.

Несмотря на то, что, по словам врачей, София, Виктория и Екатерина очень похожи друг на друга, мама их отлично различает между собой: для нее они все разные! А малышки, в свою очередь, отлично знают свою маму. Когда Елизавета подходит к кювеззу, девочки долго смотрят на родное лицо. А еще малышки часто улыбаются во сне.

По словам Елизаветы, ее муж безумно рад, что судьба подарила ему сразу столько дочерей. Он уже купил большую коляску, рассчитанную на тройню, и с нетерпением ждет, когда же его любимых девочек выпишут домой.

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