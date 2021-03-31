Погода в Ростове-на-Дону на 31 марта 2021: каким будет последний день месяца

Донские синоптики рассказали, какой будет погода. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Ростове-на-Дону на 31 марта 2021 — публикуем прогноз. Конец месяца будет дождливым и ветреным.

Ночью температура составит плюс один — плюс три градуса. Днем столбик термометра поднимется до плюс 11 — плюс 13 градусов. Ночью и утром пройдут дожди. Днем серьезных осадков не ожидается. Скорость ветра — 5 — 10 метров в секунду. ВОЗМОЖНЫ ПОРЫВЫ ДО 12 — 14 метров в секунду.

В Ростовской области ночью и утром ожидается дождь и мокрый снег. Днем — без существенных осадков. В отдельных районах — туман. Ветер может достигать 5 — 10 метров в секунду. Местами прогнозируются порывы до 12 — 14 метров в секунду. Температура ночью — минус один — плюс четыре градуса, при прояснениях — до минус шести градусов. Днем — плюс 10 — плюс 15 градусов.