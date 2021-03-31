Ждет ли ростовчан принудительная вакцинация от коронавируса

Люди боятся, что власти перейдут к более жестким мерам. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону продолжается пандемия коронавируса, хотя уже и не такими, угрожающими темпами. Среди людей ходят разные слухи о том, как власти планируют бороться с распространением коронавируса. Одни считают, что всех будут вакцинировать в принудительном порядке, другие надеются на более гуманные методы.

37 ПУНКТОВ ВАКЦИНАЦИИ

Тему прививок во время телевизионной передачи на «ДОН 24» осветил руководитель городской администрации Алексей Логвиненко. Он рассказал о предстоящих планах по вакцинации местных жителей.

В первую очередь он отметил, что каждый день в донской столице заболевают чуть больше 90 человек. Для сравнения, еще полгода назад эта цифра была выше почти в два раза.

- На данный момент в город поступило 50,8 тысячи доз вакцин. Уже вакцинировались почти 44 тысячи ростовчан. Очередь на получение прививки - более 10 тысяч, - рассказал Алексей Валентинович.

В ближайшее время в донскую столицу должны привезти еще больше доз антиковидного препарата. На данный момент в городе работают 37 пунктов вакцинации, из которых девять - мобильных.

"ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ВАКЦИНАЦИИ РЕЧИ НЕ ИДЕТ"

В ходе заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом с участием губернатора области Алексей Логвиненко отчитался о планах местной администрации по увеличению темпом вакцинации. По его словам, как только лекарство будет поступать в город стабильно, власти смогут открыть дополнительные прививочные и обслуживать больше жителей.

- Сейчас мы вакцинируем людей по тому графику, который они заявляют сами. В другом случае выйдет на предприятия и начнем вакцинировать людей принудительно на рабочих местах, - отметил глава мэрии.

Некоторые восприняли слова Логвиненко неправильно. В социальных сетях и СМИ испугали людей, сообщив, что прививки будут делать всем поголовно. В пресс-службе поспешили успокоить - об обязательной вакцинации речи не шло. Глава администрации имел ввиду, что из-за высокой нагрузки на медиков, возможно, придется назначать время прививки принудительно.

Отметим, по состоянию на 31 марта в Ростовской области выявили еще 239 случаев заражения ковидом. За минувшие сутки от инфекции скончались 24 человека.

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