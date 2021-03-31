"Мисс следствие 2021": Последний день голосования

Офелия Чернышова из Батайска (слева) и Екатерина Чижик из Ростова-на-Дону

«Сегодня последний день голосования за участниц конкурса «Комсомольской правды – Ростов» - «Мисс следствие -2021: нет права на ошибку» среди сотрудниц следственного управления Следственного комитета России по Ростовской области.

Безусловно, каждая из них – это яркий и достойнейший образец современной женщины, выбравшей очень серьезную и ответственную профессию. А те важные жизненные составляющие и профессиональные приоритеты, которые каждая из конкурсанток озвучила в своей «визитке», вызывают искреннее уважение! И восхищение тем, какие кадры приходят сегодня на работу в Следственный комитет.

Нашим читателям предстоит нелегкая задача выбрать лучшую из лучших конкурсанток. Потому что все сотрудницы следственного комитета, которые участвуют в этом конкурсе, вызвали массу положительных эмоций в сердцах наших читателей, активно голосовавших за девушек в течение целого месяца. Они все - как на подбор! Покоряют нас и своей красотой, и богатым внутренним миром, и верностью долгу и профессии, и приверженностью к вечным основополагающим ценностям – таким как доброта, справедливость, любовь и честь.

Согласно предварительным итогам голосования, на сегодняшний день лидерами нашего конкурса являются Офелия Чернышова из Батайска и Екатерина Чижик из Ростова-на-Дону. Девушки пока набрали наибольшее количество голосов. Одна – яркая брюнетка, другая – эффектная блондинка. И каждая – подчеркнула, что профессию следователя выбрала, прежде всего, потому, что она важна для общества и способствует соблюдению справедливости в нем.

Сегодня, в последний день голосования конкурса, каждый из вас, дорогие читатели «Комсомольской правды», сможет еще раз проголосовать за понравившихся конкурсанток. И тем самым привести к победе ту из них, которая понравилась вам больше всех и вызвала искреннее восхищение.

Так что – голосуем на нашем сайте! И выбираем самую очаровательную девушку в погонах. Напоминаем, что по условиям нашего конкурса вы можете проголосовать сразу за нескольких участниц.

Итоги конкурса мы подведем совсем скоро – уже в апреле.

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Проголосовать за участниц можно здесь (подробности)