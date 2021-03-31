Губернатор Ростовской области Василий Голубев: "Комсомольская правда" у меня всегда на столе"

Василий Голубев стал гостем студии Радио «Комсомольская правда-Ростов» на 89,8 FM. Фото: Дадаян Давид

Гостем студии на Радио «Комсомольская правда» стал губернатор Ростовской области Василий Голубев. В эфире нашей радиостанции он рассказал о вакцинации в донском регионе и масочном режиме, дорожном строительстве и ремонте, экономике и туризме.

А также о том, как регион справляется со своими задачами в условиях сохраняющихся ограничений. А еще оставил автограф для наших радиослушателей и показал несколько футбольных финтов.

- Я с удовольствием всегда прихожу в "Комсомольскую правду" и читаю все, что вы пишете, - подчеркнул Василий Юрьевич. - Читаю печатную прессу чаще, когда нахожусь в самолете, и в свободное время, но "Комсомольская правда" у меня всегда на столе.

Вакцинация в регионе идет уже больше двух месяцев. Фото: Алексей БУЛАТОВ

О ВАКЦИНАЦИИ

- Вакцинация в регионе идет уже больше двух месяцев. Сейчас вакцины стало поступать больше, но расслабляться не стоит. Принципиальная задача – обеспечить доступность для всех жителей региона пунктов вакцинации, чтобы человек мог спокойно записаться в лист ожидания и получить прививку. На сегодня в донской регион уже поступило порядка 180 тысяч доз вакцины, первый этап вакцинации уже прошли 125 тысяч человек. Всего в регионе работают 83 прививочных кабинета, из них 42 – в Ростове, и восемь мобильных пунктов вакцинации.

Сам я уже сделал прививку. Первый 21 день прошел нормально, а после второй дозы около часа были незначительные ощущения. Но в целом я доволен, что у меня сформированы антитела к коронавирусной инфекции.

О ТОМ, КОГДА СНИМЕМ МАСКИ

- Считаю, что торопиться в вопросе снятия коронавирусных ограничений в регионе не стоит. Сейчас мы наращиваем темпы вакцинации, но говорить о приобретении коллективного иммунитета можно лишь тогда, когда число получивших прививку взрослых людей составит 60%. Да, есть запросы от регионального минкульта на увеличение посадочных мест в учреждениях культуры, от областного департамента потребительского рынка на открытие игровых комплексов в крупных магазинах. Мы все эти предложения рассматриваем, но важно помнить, что только хорошая динамика снижения уровня заболеваемости – это путь к отмене масочного режима и нормализации жизни.

Губернатор рассказал и о транспортной реформе. Фото: Михаил ФРОЛОВ

О ТРАНСПОРТНОЙ РЕФОРМЕ

– Продолжается работа над реализацией масштабных проектов, которые важны для развития Ростовской агломерации. Это и Ростовское транспортное кольцо: сегодня идут работы по третьей очереди Северного обхода города. Это и разноуровневая развязка на пересечении Таганрогского шоссе и Ростовского транспортного кольца. Это и так называемая западная хорда – разрыв транспортного кольца, где просто нет дороги. Участок короткий, но сложный – включает два путепровода, и уже началась предпроектная подготовка, параллельно мы работаем с возможными инвесторами. Еще мы строим крупнейший объект в Волгодонске – второй путепровод стоимостью порядка семи миллиардов рублей, который в 2023 году соединит две части города. Ряд дорог и мостовых сооружений строятся по государственной программе. Также порядка 200 наиболее аварийных участков в муниципалитетах и на региональных дорогах попали в проект «Безопасные и качественные дороги».

О ДОРОГАХ

– Огромное количество жалоб на состояние центральных улиц поступило от жителей Каменска Шахтинского, и принято решение по итогам торгов изыскать дополнительные средства на решение этих вопросов. Аналогичная ситуация в Таганроге, но здесь, надеюсь, мы еще войдем в программу комплексного обустройства территории как туристического центра и помимо прочего сможем обновить трамвайную сеть и парк электротранспорта города, кстати таганрогскому трамваю в следующем году будет 90 лет.

Считаю, что транспорт – это кровеносная система экономики и общественной жизни. Это приоритет в работе правительства, и в ряде муниципалитетов, где остро стоит проблема, и предстоит активная работа.

Ситуация с безработицей стабилизируется. Фото: Алексей БУЛАТОВ

О БЕЗРАБОТИЦЕ

- Ситуация с безработицей стабилизируется. Если в конце 2020 года у нас было 118 тысяч безработных с уровнем регистрируемой безработицы 5,7 процента, то на 30 марта их количество составило 56,2 тысячи, 2,7 процента - в два раза меньше. И количество вакансий сегодня превышает число безработных.

О ВОДЕ И РЫБНОМ ЗАПАХЕ

Установка дополнительных систем очистки для того, чтобы избавить ростовчан от специфического запаха водопроводной воды, поступающей из Дона, - это лишь одна из мер для быстрого решения ситуации. И «Водоканалу», и городским властям нужно быть всегда готовым к принятию своевременных мер. Остается глобальная для региона и 2.5 млн людей проблема – состояние реки Дон и Цимлянского водохранилища, водозаборных узлов. Кстати, по программе «Чистая вода» до конца 2024 года более 50 объектов в Ростовской области будут модернизированы либо заново отстроены.

Стадион "Ростов-Арена". Фото: Михаил ФРОЛОВ

О ТУРИЗМЕ

- Однозначно, пандемия сказалась отрасли туризма, понесшей убытки. Но нам удалось сохранить туристическую привлекательность донского края – в прошлом году он вошел в ТОП-10 регионов, где в летний период был отмечен рост внутреннего туризма. Но ресурс используется далеко не полностью. Необходимо подключить все механизмы для восстановления отрасли – как работу туроператоров, так и взаимодействие с органами местной и региональной власти. Чтобы остаться в десятке, нужно искать новые решения.

О ПОТЕНЦИАЛЕ «РОСТОВ-АРЕНЫ»

– Одна из целей министерства спорта и ряда других ведомств – обеспечить загруженность «Ростов-Арены» мероприятиями не только спортивными, но и культурными. В 2022 году закончится федеральная поддержка, и содержание объекта останется целиком на региональной казне. Поэтому нужно создать все условия для развития стадиона: причем, речь о комплексном развитии – создании новых спортивных комплексов, новых мест отдыха. Эта зона – новый современный центр Ростова, и важно сделать ее максимально привлекательной.

О БИЗНЕСЕ

– Итоги прошлого года показали, что даже в условиях пандемии и ужесточения самых разных требований основные сферы экономики не только выстояли, но даже имели развитие. Промышленное производство выросло по сравнению с 2019 годом на 1,7 процента, также отмечен хороший рост инвестиций – на 6,2 процента. Неплохая динамика роста объектов малого и среднего бизнеса – за год в пострадавших отраслях их стало больше на четыре тысячи. Добиться этого удалось благодаря активной поддержке бизнеса на федеральном и региональном уровне – только региональная поддержка экономики составила 10 млрд рублей. В первые два месяца 2021 года мы наблюдаем рост промышленного производства на 11,5%, объема сельскохозяйственной продукции, рост в торговле и общественном питании. Понятное дело, что это по сравнению с прошлым годом, где было падение показателей. Нужно держать руку на пульсе и не сбавлять темп.

– Изменить регион к лучшему одному губернатору не под силу, - сказал в завершение разговора глава региона. - Это работа и с жителями Дона, и с командой. Уже больше пяти лет ежемесячно я провожу интерактивные приемы граждан, так что онлайн в пандемию – не такая уж и новинка, и общаюсь с земляками, прислушиваюсь к местным жителям, их пожеланиям и критике. А что касается команды, то иногда ее участники больше моего понимают в своих вопросах, в текущих задачах. Доверие - главное правило управления, и оно меня не подводит.

Губернатора можно встретить даже на набережной. Фото: Михаил ФРОЛОВ

О ЛИЧНОМ

И на Пушкинской, и в кино…

– Для меня отдых – это общение с внуками. Правда, когда их много, это не совсем отдых, но тоже здорово, бодрит. Вообще, сейчас, весной, – время, когда хочется полюбоваться природой донского края, цветением тюльпанов с фотоаппаратом в руках, подышать степью, если выпадает возможность. Забросить удочку, конечно, с учетом ограничений путины-2021, которая начинается первого апреля. Еще возможность пообщаться с друзьями.

Весьма часто бываю и на Пушкинской улице, и на набережных – на левом и на правом берегу и в других местах. Иногда люди задают вопросы – их право, но чаще хотят сфотографироваться, и обычно не отказываю. Я всегда считал возможным ходить там же, где ходят мои земляки, общаться с ними. Отдых – час-другой (дольше не получается) побыть на малой родине, в станице Ермаковской, приезжаю туда регулярно.

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