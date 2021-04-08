"Ниже точно не опустимся": на каком месте "Ростов" закончит чемпионат, рассказал футбольный аналитик

Валерий Карпин. Фото: ФК "Ростов"

В самом разгаре вторая половина чемпионата России по футболу. Постепенно вырисовывается картина, какие места достанутся командам. По словам футбольного обозревателя Дмитрия Кондратенко, на данный момент можно с большой долей вероятности сказать, кто окажется в первой тройке.

- В розыгрыше осталось 18 очков. Сейчас такая ситуация в нашем чемпионате, что уже известны клубы, которые борются за еврокубки. Ясно и кто вылетит, и кто попадает в стыковые матчи, - говорит Кондратенко. - Четверка аутсайдеров ("Ротор", "Арсенал", "Уфа", "Тамбов") отстают от "Урала", который идет на 12-м месте, на 11 очков. Шансов добраться до середины таблицы у них уже почти нет. Их мы сразу отсекаем.

"Ростов" в свою очередь идет на 8-м месте. По словам эксперта, команда скорее всего не сможет запрыгнуть выше. Набрать очки помогут проходные матчи на своем поле с "Тамбовом" и "Арсеналом". В них дончане должны выигрывать и забирать 9 очков.

- 10 апреля дома встречаемся с "Рубином". Если не выиграем, нас могут догнать "Химки" и "Краснодар". Первые, кстати, хорошо идут во второй части чемпионата, - отмечает собеседник "КП".

Турнирная таблица РПЛ на 8 апреля.

КАЛЕНДАРЬ В НАШУ ПОЛЬЗУ

После "Рубина" донской команде придется встретиться с одним из лидеров чемпионата "Локомотивом". Кондратенко отметил, что это будет сложная игра, так как москвичи борются за выход в Лигу Чемпионов. За еврокубки в свою очередь борются и "Динамо", и "Сочи".

- "Ростов" стоит немного особняком, так как отстает от третьего места всего на 6 очков. Последней игрой в чемпионате этого года будет майский матч с "Краснодаром", который после прихода Гончаренко стал темной лошадкой. Никто не знает, в каком состоянии команда подойдет к игре.

Так или иначе, но Контратенко считает, что "Ростов" сможет закрепиться на 8-ой строчке и уже не сдаст позиций. По его словам, места с 5-го по 12-ое вообще не несут никакой пользы для команды кроме самоудовлетворения.

Важно добавить, что главный тренер ростовчан Валерий Карпин после проигранного матча со "Спартаком" признался, что будет стараться поднять команду как можно выше.

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