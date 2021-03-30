Новости в Ростове-на-Дону на 31 марта 2021: Роспотребнадзор выступил против отмены ограничений, вода с илом потекла из кранов ростовчан

Главные новости Ростова и Ростовской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новости Ростова-на-Дону на 31 марта 2021: что случилось за сутки. «КП-Ростов» рассказывает о главных событиях донской столицы и области.

Руководитель областного Роспотребнадзора выступил против отмены ковидных ограничений. По мнению Евгения Ковалева, это грозит взрывным ростом заболеваемости. Главный санврач призвал власти строго следить за исполнением санитарных мер.

42 пункта вакцинации заработали в Ростове-на-Дону. Как рассказал сити-менеджер Алексей Логвиненко, в город поступило около 55 тысячи доз вакцины. Израсходовано 81% препарата. Всего прививки получили 45 тысяч человек.

Житель Александровки пожаловался, что из крана потекла вода с илом. Мужчина провел эксперимент: подставил медицинскую маску под струю воды. В итоге белая ткань стала почти черной от загрязнений. В Ростовводоканале сообщили, что сейчас вода из очистных сооружений выходит чистая. Ростовчанину предложили обратиться на «горячую линию» организации.

С 1 апреля по 31 мая в области начнут действовать несколько запретов для рыбаков. Так, весь месяц нельзя ловить рыбу из реки Аксай и впадающих в нее реках Тузлов, Грушевка, Караич, Черкасская с Махинским лиманом, Койсуг, а также узкой протоке Караич.

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