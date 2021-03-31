Мужской и женский взгляд: ростовская семья оценила новую SKODA OCTAVIA

Фото: Юрий Паккерт, @jury_pakkert_photo

Мы пригласили протестировать автомобиль молодую семью, чтобы выяснить, почему новый лифтбек SKODA OCTAVIA, российские продажи которого стартовали в декабре 2020 года, уже можно назвать «хитом» сегодняшнего дня.

Сергей и Яна Скачковы, успешные профессионалы в любимом деле, блоггеры, счастливые родители юного Демьяна, раскрыли преимущества OCTAVIA для современных и активных людей. В процессе поездки они попробовали в деле, как новый автомобиль справляется с вызовами донского мегаполиса, и поделились искренними эмоциями от вождения, с мужской и женской точки зрения.

Для тест-драйва предоставлена модель OCTAVIA А8 с двигателем 1,4 TSI в паре с новой 8-ступенчатой классической коробкой «автомат», в комплектации Style Plus.

Фото: Юрий Паккерт, @jury_pakkert_photo

Как правило, любое путешествие начинается с погрузки вещей. Первое, на что обращает внимание Сергей, это огромный багажник с электроприводом. Его объем составляет 578 литров, что является абсолютным рекордом в своем классе. Глава семьи без труда фиксирует рюкзак в отсеке с упругой сеткой, чтобы все осталось на своих местах даже на плохой дороге.

Фото: Юрий Паккерт, @jury_pakkert_photo

Фото: Юрий Паккерт, @jury_pakkert_photo

Запуск двигателя, газ и тест-драйв переходит в режим реального города. Сергей сразу замечает отменную динамику разгона новой модели – всего 9 сек. до 100 км/ч. Под капотом установлен турбированный двигатель мощностью в 150 лошадиных сил. Пары секунд достаточно, чтобы обогнать впереди идущую машину. Повороты руля на несколько градусов заставляют машину плавно маневрировать в потоке, не теряя контроль, перестраиваться из ряда в ряд.

- Уверенно держит дорогу - одно удовольствие. Очень удобно, что есть мультируль. Руки вообще можно не убирать и управлять всем, так сказать, дистанционно, - отмечает Сергей.

- Я всегда был убежден, что SKODA - это, в первую очередь, надежность и безопасность. Эта машина оснащена различными системами помощи водителю. Например, если ты отвлекся и не заметил опасность на дороге, машина сама затормозит, не даст тебе попасть в аварию.

Фото: Юрий Паккерт, @jury_pakkert_photo

SKODA OCTAVIA, действительно, является безопасным автомобилем, что подтверждено европейскими стандартами. Модель удостоена пяти звезд - высшего рейтинга по системе Euro NCAP.

Дороги в наших городах всегда были испытанием не только для водителей, но и их автомобилей. К счастью, с непростыми реалиями OCTAVIA справляется на отлично, стабильно, без просадок проходя сложные участки. Этому способствует высокий клиренс – 158 мм, и более совершенная задняя многорычажная подвеска.

В списке оборудования матричные светодиодные фары, адаптивный круиз-контроль, система контроля слепых зон, камера, отслеживающая дорожную разметку, ассистент выезда задним ходом, парковочный автопилот.

Фото: Юрий Паккерт, @jury_pakkert_photo

Время меняться - за руль садится Яна. Ей сразу понравились функции запуск двигателя при помощи одной кнопки, а также бесключевой доступ ко всем дверям. Удобно, что ключ при этом может находиться в кармане или сумочке.

- Мне не нужно думать, как удобней сесть. Если честно, анатомия кресел даже расслабляет, успокаивает. Можно спокойно ехать на дальние расстояния, что мы часто делаем. Спина останется в порядке.

Фото: Юрий Паккерт, @jury_pakkert_photo

Мягкая посадка, поясничная опора и боковые поддержки создают особый комфорт при вождении. Девушке пришлись по вкусу приятные на ощупь материалы интерьера, стильная светодиодная подсветка салона, цифровая приборная панель. Яна проехала по скоростной магистрали, где можно почувствовать за рулем свободу, не отвлекаясь на плотный трафик.

- Обратила внимание, что есть трехзонный климат-контроль. Очень удобно, если в машине семья в полном составе, для каждого можно выставить комфортную температуру. Хорошо, когда в салоне возможно пить кофе или чай, используя держатели для напитков в подлокотниках спереди и сзади, - отмечает молодая мама.

Фото: Юрий Паккерт, @jury_pakkert_photo

Как известно, комфорт складывается из мелочей. Чтобы повседневные поездки были удовольствием для каждого члена семьи, в автомобилях SKODA продуманы фирменные практичные решения, называемые «Simply Сlever».

Ценный пассажир, 6-летний Демьян, устроился сзади на фирменном детском кресле. Надежные кресла с креплениями Isofix относятся к рекомендованным брендом SKODA оригинальным аксессуарам. Доступны три вида кресел, которые подходят для детей разного веса: до 13 кг, 9-18 кг и 15-36 кг. Важно отметить, что несмотря на установленное кресло, сзади остается еще много места.

Фото: Юрий Паккерт, @jury_pakkert_photo

На спинку переднего сидения установили планшет для сына, что гарантирует спокойную и тихую поездку. А чтобы зарядить гаджеты – сзади есть и розетка, и 2 USB-разъема. Кстати, в новую OCTAVIA всего устанавливается до 5 USB-портов, один из них встроен в корпус зеркала заднего вида. В салоне также предусмотрено отделение для беспроводной зарядкой смартфона.

Инженеры SKODA придерживаются тренда оптимизации и легкости использования внутреннего интерфейса. Например, в новом автомобиле за переключение АКПП отвечает эргономичный джойстик. Устройство выгодно выделяется на фоне габаритных «рычагов» дизайном и удобством управления. Для новой OCTAVIA предлагается передовая мультимедийная система Columbus с большим 10 дюймовым сенсорным экраном и слайдером регулировки громкости.

Фото: Юрий Паккерт, @jury_pakkert_photo

Все члены семьи остались под впечатлением от нового автомобиля. Вернувшись в автосалон, еще долго обсуждали характеристики с менеджером отдела продаж, возможно, их будущего автомобиля.

Фото: Юрий Паккерт, @jury_pakkert_photo

Фото: Юрий Паккерт, @jury_pakkert_photo

Подробную информацию о новой SKODA OCTAVIA и программах покупки можно узнать в дилерском центре Эскадра:

Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, 237

Телефон: +7 (863) 306 75 75

eskadra-auto.ru

https://www.instagram.com/skoda_eskadra/

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