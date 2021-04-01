Новости в Ростове-на-Дону на 1 апреля 2021: департамент ЖК обязали вернуть за благоустройство парка «Вересаево»

Главные новости города и области. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новости Ростова-на-Дону на 1 апреля 2021: что случилось за сутки. «КП-Ростов» собрала главные новости города и области.

Департамент ЖКХ обязали вернуть в бюджет 46,2 миллиона рублей. Арбитражный суд постановил, что ведомство неправомерно потратил средства на благоустройство парка «Вересаево». Департамент пытался оспорить решение, однако суд отказал.

Алексей Логвиненко сообщил, что ростовчан не будут вакцинировать принудительно. Ранее на заседании штаба по ковиду он заявил, что «сейчас людей вакцинируют по графику, в другом случае выйдем на предприятия и начнем вакцинировать людей принудительно.» Позже глава администрации пояснил, что вакцинировать будут только добровольно.

Изменилась схема движения троллейбусов №№ 2 и 22. Маршруты перенесли на параллельную улицу — 2-ю Пролетарскую. Ранее «КП-Ростов» собрала всю информацию об остановках транспорта.

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