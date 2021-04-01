Коронавирус в Ростове-на-Дону на 1 апреля 2021: скончались 24 пациента

Жертвами ковида стали 24 человека. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону за сутки коронавирусом заразились 93 человека. По Ростовской обалсти положительные тесты на ковид получили 239 жителей. Общее число инфицированных с начала пандемии составило 80836.

За сутки от коронавируса вылечились 263 жителя области. За весь период выздоровели 72 661 житель.

Новые случаи заражения выявили в 44 городах и районах области. Среди заболевших 29,3% - в возрасте от 18 до 45 лет; 38,5% - от 46 до 65 лет. 19,7% пациентов - пенсионеры от 66 до 79 лет; 5% - старше 80 лет; 7,5% - дети.

В больницах остаются 1 868 зараженных. В тяжелом состоянии, на инвазивных аппаратах искусственной вентиляции легких, находится 21 человек. На неинвазивных ИВЛ — 138 зараженных.

Подтвердилась смерть от ковида 24 человек. Это 13 женщин от 57 до 89 лет и 11 мужчин от 59 до 86 лет. У всех были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами вируса стали 3577 человек.