Погода в Ростове-на-Дону на 1 апреля 2021: каким будет первый день месяца

Температура поднимется до +15 градусов. Фото: Александр АБРАМОВ

Погода в Ростове-на-Дону на 1 апреля 2021 — публикуем прогноз. По данным ростовского гидрометцентра, в городе начнется значительное потепление.

Температура ночью составит плюс два — плюс четыре градуса. Днем столбик термометра поднимется до плюс 13 — плюс 15 градусов. Осадков не предвидится. Ветер восточный и юго-восточный. Скорость — пять — десять метров в секунду.

По Ростовской области ночью ожидается от нуля до плюс пяти градусов. Днем — до плюс 11 — плюс 16 градусов. Ночью и утром некоторые районы накроет туман. Скорость ветра может достигать пяти — десяти метров в секунду. Возможны порывы до 12 — 14 метров в секунду.

Ранее "КП-Ростов" писала, какой будет погода в Ростове-на-Дону и области в апреле. По данным синоптиков, температура в ближайший месяц будет близка к норме. А вот осадков будет меньше средних показателей.

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