В донском парламенте обсудили расширение возможностей муниципалитетов

Председатель комитета донского парламента по законодательству Александр Косачев обсудил с коллегами поправки в Конституции. Фото: пресс-служба ЗС РО

В Законодательном собрании Ростовской области обсудили вопросы развития системы публичной власти в стане в свете конституционных поправок. Модератором «Открытой трибуны» выступил председатель комитета донского парламента по законодательству Александр Косачев.

- Если мы посмотрим в обновленную Конституцию, то увидим там положение о том, что органы местного самоуправления и органы государственной власти входят в единую систему публичной власти, которая осуществляет взаимодействие для более полного и эффективного решения возложенных на них задач в интересах российских граждан. В развитие внесенных конституционных поправок на федеральном уровне был принят закон о государственном совете, который зафиксировал легитимное законодательное понятие системы публичной власти, куда входят федеральные, региональные и муниципальные органы власти. Большое значение мы стараемся уделять именно нижнему звену этой единой системы публичной власти - местному самоуправлению. Это ключевой элемент системы единой власти, - обратился парламентарий к участникам «Открытой трибуны».

У МУНИЦИПАЛИТЕТОВ БУДЕТ БОЛЬШЕ ФИНАНСОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Александр Косачев заявил, что с принятием конституционных поправок можно говорить о том, что действительно наметился вектор расширения и укрепления реальных возможностей и полномочий органов местного самоуправления – самого близкого к людям уровня власти.

- Именно туда они идут со своими проблемами. Этот тезис четко звучал в прошлогоднем послании президента России Владимира Путина Федеральному Собранию. Кроме того, эта же мысль прослеживалась и в предыдущих посланиях, - отметил депутат.

Так, органам местного самоуправления теперь гарантируется компенсация дополнительных расходов, которые возникают у них при решении вместе с органами государственной власти публичных функций и задач.

- А именно в части решения совместно с органами государственной власти каких-либо вопросов, в результате которых увеличиваются финансовые обязательства муниципалитетов, это конституционное требование, таким образом, обеспечивает необходимую для местной власти материально-финансовую основу, – подчеркнул Александр Косачев.

Это является очень важной гарантией финансовой независимости для органов местного самоуправления.

Он добавил, что за поправками к Конституции должны последовать масштабные изменения в базовый 131-й Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и здесь главное, чтобы в этих корректировках федерального законодательства были сохранены и прописаны все те конституционные принципы и положения, которые касаются местного самоуправления.

Еще один блок вопросов, который был рассмотрен на заседании дискуссионной площадки, касался проекта основ государственной политики в области развития местного самоуправления в Российской Федерации до 2030 года. По поручению президента России данный документ должен быть подготовлен до 1 октября 2021 года.

- Сейчас на федеральном уровне ведется работа по подготовке проекта основ государственной политики в сфере развития местного самоуправления до 2030 года. Такое поручение было дано президентом 30 января 2020 года на заседании совета по развитию местного самоуправления. У нас есть интересная информация о том, что и как обсуждается на федеральном уровне. Мы посчитали нужным рассказать коллегам, что ожидает местное самоуправление в ближайшие 10 лет, - прокомментировал Александр Косачев.

УПОР НА ТЕРРИТОРИИ И КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Парламентарий сообщил о возможных направлениях государственной политики по усовершенствованию местного самоуправления в ближайшее десятилетие.

Речь идет о пространственном развитии территорий, межмуниципальном сотрудничестве, развитии агломерационных процессов, развитии муниципальной службы, совершенствовании кадрового потенциала, дальнейшего развития государственных и муниципальных услуг, цифровизации и так далее – все это в итоге может лечь в содержательную часть данной концепции.

– Но есть два очень важных момента, которые, по нашему мнению, точно должны найти отражение в этом документе. Во-первых, вопрос, связанный с перераспределением полномочий между органами власти всех уровней, с тем, чтобы снять избыточную нагрузку на органы местного самоуправления. А во-вторых, вопрос о повышении финансовой самостоятельности муниципалитетов и корректировке бюджетно-налогового законодательства в сторону увеличения поступлений от налогов в доходную часть бюджетов муниципальных образований. Если такие решения будут приняты, то это станет важным шагом в повышении реальных возможностей муниципалитетов, – заключил Александр Косачев.

По итогам обсуждения данных вопросов на дискуссионной площадке «Открытая трибуна» будут сформированы рекомендации по дальнейшему совершенствованию деятельности в сфере местного самоуправления, которые направят всем заинтересованным лицам.